“Hòa bình đẹp lắm!” - Khúc tráng ca về lý tưởng và khát vọng tuổi trẻ

Tối 16-10, tại Hội trường Học viện Chính trị khu vực II (TP Thủ Đức), Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp Đoàn Báo Người Lao Động, Chi đoàn Thanh niên Cục điện ảnh, Bộ VH-TT-DL tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị - văn hóa chủ đề “Hòa bình đẹp lắm!”.

Chương trình sinh hoạt chính trị - văn hóa “Hòa bình đẹp lắm!”

Đến dự có PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS-TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, cùng đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung.

Chương trình gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình, ý nghĩa của sự hy sinh và trách nhiệm của những người đang sống, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đoàn viên cùng xem bộ phim Mưa đỏ - tác phẩm tái hiện hình ảnh người chiến sĩ kiên cường trong chiến tranh, gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình.

Giao lưu cùng ê kíp làm phim "Mưa đỏ"

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên còn được giao lưu cùng ê kíp làm phim, gồm các diễn viên Thân Thúy Hà, Hiếu Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Đình Khang và tổng điều hành sản xuất Nguyễn Trí Viễn.

Các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện hậu trường đầy xúc động khi tham gia bộ phim.

Đông đảo đại biểu, đoàn viên tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh, đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần nhân văn và khơi dậy niềm trân trọng sâu sắc đối với giá trị của hòa bình.

Theo PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất tận về khát vọng hòa bình và độc lập. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống để đất nước ta có được ngày hôm nay – một Việt Nam độc lập, thống nhất và đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Khi nhắc đến hai chữ “hòa bình” không thể không cảm thấy xúc động và biết ơn, bởi đó là kết tinh của máu, nước mắt và lòng quả cảm của bao thế hệ cha anh.

PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh chia sẻ tại chương trình

“Trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập sâu rộng với thế giới, hơn bao giờ hết, những giá trị về hòa bình, nhân văn, trách nhiệm và cống hiến càng cần được lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Hòa bình không chỉ là sự yên ổn của non sông, mà còn là sự hòa hợp trong mỗi con người - giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa ước mơ và hành động”, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh nhấn mạnh.

MINH TUẤN - THỦY TIÊN