Hoa hậu Việt rủ nhau lên đời iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt

Sức nóng của iPhone 17 chưa hạ nhiệt, khi không chỉ giới công nghệ mà dàn hoa hậu Việt cũng tranh thủ nâng cấp iPhone mới ngay trong giai đoạn đầu mở bán.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện sơ mi giản dị đi “tậu Táo”

Sau gần một tháng mở bán chính thức, thị trường iPhone 17, iPhone Air tại Việt Nam vẫn sôi động. Các hệ thống bán lẻ ghi nhận sức mua cao, đặc biệt ở nhóm iPhone 17 Pro và Pro Max. Sức hút không chỉ đến từ thiết kế và hiệu năng, mà còn ở yếu tố thời trang, màu sắc mới và những chính sách bán hàng linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Trong nhóm khách hàng nâng cấp sớm, dàn hoa hậu - á hậu Việt nổi bật với phong cách riêng và sự tinh tế khi chọn điểm đến quen thuộc mỗi mùa iPhone mới: Di Động Việt - đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam.

Trên mạng xã hội, hàng loạt người đẹp như Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh, Quế Anh, Kiều Duy, Bùi Lý Thiên Hương, Mai Ngô… đồng loạt chia sẻ trải nghiệm trade-in iPhone mới. Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết: “Trúc Linh vừa ghé Di Động Việt và thật sự là… sẽ mê. Không chỉ có iPhone 17 chính hãng siêu hot, mà chương trình ‘Thu cũ đổi mới’ còn giúp Linh dễ dàng nâng cấp điện thoại yêu thích mà vẫn tiết kiệm vô cùng”.

Cùng thời điểm, Hoa hậu Lương Thùy Linh xem đây là món quà cho phái đẹp dịp 20-10 và các dịp lễ lớn sắp đến Sức hút từ iPhone 17 Pro, Pro Max năm nay đến từ ba màu mới: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc Titan - mang tính biểu tượng và được giới thời trang đánh giá cao.

Đại diện hệ thống cho biết: “Chúng tôi không chỉ hướng đến việc bán sản phẩm, mà muốn mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện, từ thu cũ đổi mới, thanh toán, đến hậu mãi sau mua. Sự tin chọn của các nghệ sĩ, Hoa hậu và hàng triệu khách hàng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ mà Di Động Việt luôn theo đuổi”.

Hiện chương trình “Thu cũ - đổi mới” tại Di Động Việt đang thu hút đông đảo người dùng quan tâm. Không chỉ thu giá cũ với mức giá tốt so với thị trường, Di Động Việt còn trợ giá đến 5 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu đồng khi thanh toán qua ngân hàng hoặc trả góp, kèm chính sách “Trả góp 30”: 0% lãi, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.

BÌNH LÂM