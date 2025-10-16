Hoa Kỳ đánh giá khách quan Việt Nam đạt kết quả tích về công tác phòng, chống mua bán người

Ngày 16-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo về tình hình mua bán người trên thế giới năm 2025 do Hoa Kỳ vừa công bố.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua.

Việt Nam đã và đang triển khai và thúc đẩy công tác phòng, chống mua bán người theo chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc thông qua Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024; tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người; xác định, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực và thế giới.

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện và tích cực hơn nữa về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ việc xảy ra gần đây trong lãnh hải của đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu công vụ Trung Quốc và tàu công vụ Philippines, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ. Liên quan đến vụ việc xảy ra trong lãnh hải của đảo Thị Tứ, Việt Nam hết sức quan ngại về những thông tin công khai mà các bên liên quan đưa ra. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và các quy định quốc tế liên quan.

* Trả lời một số câu hỏi liên quan tình hình lừa đảo qua mạng, cưỡng bức lao động là công dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhà chức trách Campuchia đã đột kích vào một địa điểm nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đã đề nghị Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp các cơ quan để xác minh nhân thân.

Bộ Ngoại giao cũng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp ngay với các cơ quan trong nước, cũng như các cơ quan chức năng của Campuchia để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước.

BÍCH QUYÊN