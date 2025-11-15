Hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ

Hai bên ghi nhận tiến bộ rõ rệt ở hầu hết các nhóm vấn đề và thu hẹp đáng kể khác biệt, tạo nền tảng thuận lợi để sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ tham gia vòng đàm phán. Ảnh Bộ Công thương cung cấp

Ngày 15-11, Văn phòng Bộ Công thương thông tin: vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra từ ngày 12 đến 14-11 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.

Đoàn đàm phán của Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ dẫn đầu, với sự tham gia của các thành viên đoàn đàm phán và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Trong 3 ngày làm việc, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)...; đồng thời thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Tại cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Hoa Kỳ (USTR) và đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng, phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đánh giá cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.

Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân gặp gỡ Phó Đại diện thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer trong khuôn khổ vòng đàm phán. Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại, cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11).

Bên cạnh hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện; tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn cùng Hiệp hội Giày da và may mặc Hoa Kỳ, để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương, cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ, làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hòa). Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

PHÚC HẬU