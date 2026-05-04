El Nino có khả năng xuất hiện từ giữa năm 2026

Chiều 4-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lý giải nguyên nhân xảy ra mưa đá diện rộng tại nhiều địa phương ở miền Bắc trong những ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 2 đến 4-5, dông, lốc, sét và mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, chiều tối và đêm 2-5, dông, lốc, mưa đá xảy ra tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và TP Hà Nội. Chiều tối và đêm 3-5, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Từ chiều tối 2-5 đến sáng 4-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông diện rộng. Một số nơi mưa to đến rất to như trạm Tân Pheo, Phú Thọ 171mm; Lâm Thao, Phú Thọ 168mm; Kỳ Giang, Hà Tĩnh 156mm.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Văn Hưởng

Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông, lốc, sét thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, vào các tháng 4, 5 và tháng 9, 10 tại miền Bắc, không phải hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, đầu tháng 5-2026, mưa đá xuất hiện đồng thời tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là hiện tượng ít gặp.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, các trận mưa đá có kích thước lớn, hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis tại Phú Thọ, Thái Nguyên liên quan đến điều kiện khí quyển bất ổn mạnh.

Những ngày qua, khu vực này duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu. Trên cao tồn tại rãnh thấp trong đới gió Tây mạnh ở độ cao khoảng 5.000m. Cùng thời điểm, một bộ phận không khí lạnh yếu từ phía Bắc dịch chuyển xuống, nén rãnh áp thấp qua Bắc bộ.

Vào buổi chiều, nhiệt độ tăng cao làm khối không khí nóng ẩm bốc lên mạnh, hình thành mây dông phát triển theo chiều thẳng đứng. Dòng khí đi lên mạnh giữ các khối băng trong mây lâu hơn, khiến chúng phát triển kích thước trước khi rơi xuống. Nếu hạt băng tan hoàn toàn trước khi chạm đất sẽ tạo thành mưa; nếu không tan hết sẽ tạo thành mưa đá.

Mưa đá xảy ra nhiều nơi ở Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên… tối 2-5. Ảnh: CTV

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khả năng xuất hiện El Nino từ giữa năm 2026 ở mức 80%-90%. Hiện tượng này có thể đạt cường độ mạnh vào cuối năm với xác suất 20%-25% và kéo dài sang năm 2027.

Năm 2026 được dự báo có nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm, mưa và bão ít hơn. Tuy nhiên, dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và mưa lớn cục bộ vẫn có khả năng xảy ra. Mưa lớn cục bộ với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, nhất là tại khu vực miền núi, địa hình dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng ngày 8 và 9-5, một đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa dông, nguy cơ lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến 7-5, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC VĂN