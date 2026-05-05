Nam bộ đề phòng mưa dông chiều 5-5

Từ ngày 5 đến 7-5, xu thế chủ đạo ở Nam bộ là mưa dông về chiều và tối.

Theo các chuyên gia khí tượng, khu vực Nam bộ và TPHCM từ sáng đến trưa 5-5 ít mưa. Đến chiều và tối, nhiễu động khí quyển gia tăng kết hợp nền nhiệt cao, nhiều nơi ở Nam bộ có thể xuất hiện mưa dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa dông mạnh kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại cao nguyên Trung bộ, mây thay đổi, có nắng. Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều và tối, tập trung nhiều hơn ở khu vực phía Nam của khu vực này.

Khu vực Nam Trung bộ, nhất là dải ven biển cần đề phòng mưa dông rải rác có xu hướng di chuyển từ biển vào đất liền trong ngày 5-5.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ít mưa. Tại Bắc bộ và Hà Nội, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết buổi sáng 5-5 mát mẻ, một số nơi se lạnh. Đến trưa và chiều trời nắng, cảm giác thời tiết tương tự đầu mùa thu. Các chuyên gia khí tượng dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày 6-5. Sau đó, do tác động của gió mùa Đông Bắc nén rãnh áp thấp, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, khoảng ngày 8 và 9-5, một đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng miền Bắc, gây mưa dông, nguy cơ lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC HẬU