Xã hội

Bút Sài Gòn

Kỹ năng ứng phó

SGGP

- Ê ông, nghe vụ cháy chiếc xe ở cây xăng ngoài Đà Nẵng mà nổi da gà! Hơn 20 cục pin, 9 cái bình ắc quy sạc đầy để trong xe, gặp trời nắng chang chang, lại đậu sát hơi xăng… khác gì ôm cục bom hẹn giờ!

- Ờ, biết vậy mà sao người ta vẫn làm liều dữ vậy?

- Thì tại quen tay quen nếp, rồi chủ quan chớ sao. Tới hồi chuyện xảy ra cái quýnh quáng, tay chân rối bời. Mà đã quýnh rồi thì xử lý sao cho kịp. Đồ cứu hỏa có thể thiếu, chớ cái kỹ năng ứng phó thì phải có sẵn, chứ chờ ai cứu giùm hoài sao được.

- Nghe cũng thấm. Vậy rốt cuộc mình rút ra được cái gì?

- Thì đừng để tới lúc “thi” rồi mới lo học. Có điều, cái “bài thi” kiểu này nó tới bất ngờ lắm!. Thấy chuyện người ta, ngẫm lại chuyện mình, vậy mới đáng suy nghĩ!

ỚT NGỌT

Từ khóa

Quýnh quáng Quen tay Làm liều Rối bời Giùm Cứu hỏa Tay chân Rồi thì Thấm Bài thi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn