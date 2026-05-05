TPHCM nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo

Ngày 5-5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TPHCM về triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Hoạt động nhân đạo ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào cộng đồng. Thực hiện: VĂN MINH

Nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt báo cáo kết quả triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” được tổ chức đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Hoạt động điểm “Ngày hội nhân ái” đã tổ chức khám mắt chuyên sâu cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ 300 người dân nghèo, khó khăn; đồng thời vận động hiến máu tình nguyện...

Công tác hiến máu tình nguyện tiếp nhận 6.540/15.000 đơn vị máu, đạt 43,6% chỉ tiêu. Các cấp hội đã triển khai 25 công trình nhân đạo có giá trị từ 80 triệu đồng trở lên; xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Chữ thập đỏ và công trình dân sinh, với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng.

Hội cũng tổ chức trao tặng 130.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 170 hộ gia đình, góp phần cải thiện đời sống và phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh các hoạt động trên địa bàn thành phố, Hội Chữ thập đỏ TPHCM còn vận động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại một số tỉnh, thành. Các công trình gồm 20 giếng khoan, cầu nông thôn và 2.500 thiết bị lọc nước tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 5,6 tỷ đồng.

Chuyển đổi từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ TPHCM khẩn trương triển khai các nội dung của “Tháng Nhân đạo” năm 2026 và đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TPHCM cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo đại hội cấp xã ở những nơi đủ điều kiện, gắn với phong trào thi đua yêu nước và “Tháng Nhân đạo”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, các hoạt động nhân đạo cần tập trung vào sản phẩm cụ thể, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ chủ động thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế lâu dài.

Đồng chí cũng gợi mở các sở, ban, ngành TPHCM nghiên cứu cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các hội, trong đó có Hội Chữ thập đỏ TPHCM; đồng thời quan tâm cơ chế hỗ trợ đối với tổ chức hội, cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Cùng với đó, Đảng ủy các phường, xã, đặc khu cần lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp rà soát điều kiện thực tế, chỉ đạo thành lập Hội Chữ thập đỏ cấp xã ở những nơi đủ điều kiện.

Đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn, khu vực xã đảo, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc nơi có nhu cầu trợ giúp nhân đạo, các địa phương cần chủ động đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm hoạt động chữ thập đỏ được triển khai kịp thời, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Nâng cao tính chuyên nghiệp Trước đó, phát biểu định hướng buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý Hội Chữ thập đỏ các cấp của thành phố tiếp tục tăng cường triển khai hoạt động tình nguyện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Đồng chí đề nghị nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, sơ cấp cứu gắn với trung tâm cứu cấp của các bệnh viện; phát huy hiệu quả Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM. Hội Chữ thập đỏ TPHCM cũng cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, giáo dục để mở rộng phạm vi hoạt động; phát huy vai trò của chi hội Chữ thập đỏ trong bệnh viện, trường học.

VĂN MINH