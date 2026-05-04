Chăm lo công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, các hoạt động Tháng Công nhân phải lấy sự thụ hưởng của công nhân, người lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là người bạn tin cậy của người lao động.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM về hoạt động Tháng Công nhân năm 2026. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với công nhân, người lao động TPHCM vào ngày 27-4 vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tổ chức công đoàn thành phố nhanh chóng quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong toàn hệ thống công đoàn.

Nhắc lại những chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm tại buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, đây là những chỉ đạo vô cùng sâu sắc. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đồng thời, yêu cầu tổ chức công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng tổ chức công đoàn thành phố cần đặt ra 3 mục tiêu chính gồm: Lấy sự thụ hưởng của công nhân, người lao động làm trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trở thành người bạn tin cậy của người lao động là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, tổ chức công đoàn thành phố cần tập trung rà soát, nỗ lực tham mưu để có cơ chế vận hành thông suốt. Cụ thể, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương để LĐLĐ triển khai mọi mặt công tác thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Cùng với đó, cơ chế vận hành cần sự đồng bộ với cả hệ thống chính trị.

LĐLĐ TPHCM cần mạnh dạn nhận nhiệm vụ thông qua việc xin thí điểm một số nội dung mới, nội dung khó, nội dung có ý nghĩa thực tiễn trên địa bàn TPHCM. Việc thí điểm sẽ được thực hiện trong phạm vi hẹp, trên cơ sở đó tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao chương trình hành động LĐLĐ TPHCM xây dựng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là các nội dung về nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân, người lao động.

Trao "Mái ấm Công đoàn" đến công nhân khó khăn tại Chương trình Tháng Công nhân lần thứ 18. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, với nội dung xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, tổ chức công đoàn phải có vai trò chủ trì, làm đầu mối phối hợp. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu, thí điểm xây nhà lưu trú cho công nhân từ kinh phí công đoàn, trong đó tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… cho người lao động và thân nhân.

Về chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, bên cạnh chỉ tiêu 100% người lao động được khám sức khỏe, tổ chức công đoàn phải tập trung thực hiện tầm soát sức khỏe, nhất là tầm soát ung thư cho nữ công nhân ngay trong năm nay.

Riêng nội dung xây dựng thiết chế văn hóa, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý tổ chức công đoàn thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa và địa phương để hoạt động đồng bộ, có sự lan tỏa rộng khắp để người lao động được thụ hưởng thường xuyên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái cho biết, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức công đoàn thành phố luôn lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động công đoàn. Mọi chủ trương, chương trình, giải pháp của công đoàn thành phố xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động. Theo ông Võ Khắc Thái, trong Tháng Công nhân lần thứ 18, LĐLĐ TPHCM sẽ tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Dự kiến trong Tháng Công nhân, công đoàn thành phố sẽ tặng 50 “Mái ấm Công đoàn”; ký kết với 7 bệnh viện để tầm soát các loại bệnh cho người lao động. Dự kiến, từ ngày 10-5 sẽ triển khai khám sức khỏe cho khoảng 50.000 nữ công nhân, khám bệnh nghề nghiệp cho khoảng 30.000 người lao động. Công đoàn phường Sài Gòn khởi công xây "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân dịp Tháng Công nhân năm 2026 Nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú, LĐLĐ TPHCM đã ký kết với 4 đơn vị, dự kiến xây dựng khoảng 100.000 nhà ở cho người lao động trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có trên 50.000 căn cho thuê và thuê mua. Dự kiến, trong tháng 6, có 1 dự án được khởi công tại xã Tân Vĩnh Lộc với hơn 4.700 căn hộ.

THÁI PHƯƠNG