Tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành: Tài xế xe khách tử vong

Xe khách giường nằm khi di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn qua Đồng Nai) đã tông vào đuôi xe đầu kéo khiến tài xế bị mắc kẹt và tử vong tại chỗ. 

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành khiến tài xế tử vong

Sáng 5-5, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đồng Nai phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế tử vong.

Cụ thể, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm do nam tài xế (đang xác minh danh tính) chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai.

Khi đến đoạn gần nút giao với đường 319 (km20+400) thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo đang chạy phía trước. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bể nát, biến dạng, tài xế bị mắc kẹt, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và công an địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, triển khai công tác cứu người. Hiện, phụ xe khách bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

PHÚ NGÂN

