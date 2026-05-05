Tính đến ngày 5-5:

Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại hơn 3.100 căn nhà, 15.700ha lúa, hoa màu

SGGPO

Sáng 5-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa đá, dông, lốc, sét gây ra tại nhiều địa phương từ chiều tối 2-5 đến sáng 5-5.

Mưa đá gây thiệt hại nặng tại xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: N.H

Các địa phương bị thiệt hại gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đồng Nai.

Theo báo cáo, về nhà ở, có 3.110 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Thiệt hại tập trung tại Thái Nguyên 1.382 nhà, Nghệ An 953 nhà, Phú Thọ 376 nhà, Tuyên Quang 159 nhà...

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng là 15.722ha. Nghệ An thiệt hại 7.560ha, Hà Tĩnh 5.827ha, Điện Biên 771ha, Thái Nguyên 764ha, Hà Nội 307ha...

Mưa đá làm thủng mái nhà vào ngày 2-5. Ảnh người dân chia sẻ

Mưa dông cũng làm 25 trường học bị tốc mái, trong đó Thái Nguyên 14 trường, Nghệ An 9 trường, Tuyên Quang 2 trường. Có 12 nhà văn hóa bị hư hỏng, tập trung tại Nghệ An, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Hạ tầng điện lực và công trình phòng chống thiên tai bị ảnh hưởng. Có 103 cột điện bị gãy đổ, 100m kè bị sạt lở tại Phú Thọ và Nghệ An. Tại Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật của Công ty cổ phần Mía đường sông Lam bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể chứa. Tại Quảng Trị, 1 tàu cá bị chìm.

Tổng số người bị thương là 12 người (Tuyên Quang 7 người, Thái Nguyên 5 người).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

PHÚC VĂN

