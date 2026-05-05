Nửa thế kỷ mang tên Bác, TP Hồ Chí Minh trọn nghĩa vẹn tình, vươn tầm toàn cầu - Bài 2: Những quyết sách kết tinh giá trị nhân văn

Từ những chiến dịch tầm soát sức khỏe quy mô lớn, đến các chính sách an sinh bao phủ rộng khắp, TPHCM đang cụ thể hóa các nghị quyết bằng những việc làm kết tinh giá trị nhân văn.

Lưới an sinh đa tầng

Sáng 17-4, tại Trạm Y tế phường Bình Trưng, rất đông người lớn tuổi trên địa bàn có mặt từ sớm để tham gia đợt khám sức khỏe quy mô lớn do ngành y tế TPHCM tổ chức. Các khu vực khám được bố trí khoa học, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng đội ngũ nhân viên y tế của Trạm Y tế phường phối hợp nhịp nhàng, khám và tư vấn tận tình cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thủy (54 tuổi, hành nghề bán vé số) bộc bạch: “Đó giờ tôi đâu dám đi khám bệnh, đau nhức thì ra tiệm mua vài liều thuốc uống là xong. Nghe địa phương thông báo được đi khám miễn phí, tôi mừng lắm”.

Người dân đến khám, tầm soát sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế phường Bình Trưng vào ngày 17-4. ẢNH: PHƯƠNG UYÊN

Đây là đợt khám thứ 2 trong chiến dịch khám, tầm soát sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu người dân thành phố. Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, việc tầm soát, phát hiện sớm, kết nối dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử giúp quản lý sức khỏe người dân liên tục, lâu dài, thay vì điều trị khi bệnh đã nặng. Hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, TPHCM đang mở rộng hệ thống an sinh xã hội theo hướng bao phủ đến từng nhóm đối tượng cụ thể, với nhiều chính sách mới đã được thành phố ban hành và triển khai. Nổi bật là Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh. Theo đó, người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT; học sinh được hỗ trợ để bảo đảm tham gia BHYT miễn phí.

Những mục tiêu của TPHCM - Y TẾ: Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Phấn đến đến năm 2030, cứ 10.000 dân có 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ, 35 điều dưỡng. - GIÁO DỤC: Năm 2026 có thêm 1.200 phòng học, năm 2027 thêm 1.500 phòng; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. - AN SINH XÃ HỘI: Năm 2026, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Chính sách này mang lại lợi ích cho hơn 2,7 triệu người dân, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời nâng nhanh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo mục tiêu đề ra. Song song đó, các chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người yếu thế tiếp tục được duy trì và mở rộng, gắn với bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế, an sinh cơ bản. Trong lĩnh vực giáo dục, chủ trương miễn học phí cho học sinh các cấp được triển khai ổn định, giúp giảm áp lực chi tiêu cho nhiều gia đình…

Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần khẳng định, thành phố kiên định xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân; chú trọng chăm lo người có công, người yếu thế, nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững. Đồng chí khẳng định, người dân phải được hưởng thụ thành quả của sự phát triển.

Đầu tư cho tương lai

Tiếp nối mạch chăm lo con người, TPHCM đang chuẩn bị các chương trình đột phá trong lĩnh vực giáo dục. Ngay sau Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy, UBND TPHCM đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh việc xây trường, lớp. Đây cũng là giải pháp để TPHCM cụ thể hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đầu năm 2026, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 (phường Thuận Giao) được khởi công. Ngôi trường được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, quy mô 40 phòng học, cùng các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị, đáp ứng tiêu chuẩn của trường học chất lượng cao, đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào cuối tháng 7-2026. Thời điểm này, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khánh thành vào ngày 19-5 và triển khai tuyển sinh trong đầu tháng 6. Các trường học mới sẽ giải quyết phần nào nhu cầu học tập của học sinh ở khu vực tăng dân số cơ học rất nhanh này.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, từ nay đến hết năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 66 trường học với khoảng 1.200 phòng học; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị mạnh dạn đổi mới phương thức triển khai. Trong đó, các thủ tục không nhất thiết phải thực hiện tuần tự từng bước mà có thể triển khai song hành để rút ngắn thời gian. Thành phố đặt mục tiêu cắt giảm khoảng 50% thời gian xử lý thủ tục ở tất cả các khâu, từ lập hồ sơ, thẩm định đến phê duyệt dự án đầu tư trường lớp.

Mới đây, thành phố phát động chiến dịch 150 ngày đêm thi đua xây dựng hoàn thành 1.000 phòng học, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5-9 để kịp cho năm học 2026-2027. Khi bài toán trường lớp được giải quyết, thành phố sẽ đạt được mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn về kỹ năng, thể chất và tư duy.

Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM: Tạo bước ngoặt trong hạ tầng giáo dục và y tế cơ sở Đầu tư vào con người là hướng đi xuyên suốt trong chiến lược phát triển của TPHCM. Thành ủy TPHCM đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU và Chương trình hành động số 09- CTrHĐ/TU để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và các Nghị quyết 71, 72 của Bộ Chính trị. HĐND TPHCM cũng đã ban hành các kế hoạch triển khai với yêu cầu rất cụ thể, xác định rõ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố đang tập trung giải quyết bài toán căn cơ về quỹ đất và nguồn nhân lực để giảm tải sĩ số, phấn đấu đạt mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. Qua khảo sát, ban ghi nhận, ngoài tập trung xây trường, lớp, trang bị cơ sở vật chất, còn cần những giải pháp đột phá về cơ chế để thu hút đội ngũ giáo viên phục vụ nhu cầu giảng dạy. Đối với y tế, thành phố tập trung mạnh mẽ cho năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Muốn vậy, thành phố cần phải tính toán lại về cơ sở vật chất, nhân sự y tế tại các trạm y tế, điểm trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp sổ sức khỏe điện tử và xây dựng hệ thống “báo động đỏ” giúp người dân chủ động tầm soát bệnh tật. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cũng đã có kế hoạch giám sát tổng thể để kịp thời kiến nghị UBND Thành phố những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển giáo dục, y tế.

THU HƯỜNG