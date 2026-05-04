Xã hội

Giải cứu bất thành cá "khủng" dạt vào bờ biển Gia Lai

SGGPO

Chiều 4-5, người dân làng biển Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai nỗ lực khiêng con cá "khủng" giống cá voi có mỏ lên bờ để tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương. 

Theo ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Vĩnh Hội, chiều 3-5, ngư dân phát hiện con cá giống cá voi có mỏ trôi dạt, mắc cạn tại bãi biển. Ban đầu cá rất yếu, trên thân có nhiều vết thương, tập trung ở lưng, mắt.

Sau đó, người dân được huy động để hỗ trợ đưa cá voi trở lại biển. Tuy nhiên, đến trưa 4-5, cá đã chết và trôi dạt trở lại bãi cát Vĩnh Hội.

Người dân Vĩnh Hội nỗ lực giải cứu cá dạt vào bờ biển. Clip: LÊ VĂN
z7789061121473_f06d44b45e4da39e14c43ab9953feac7.jpg
Sau nhiều lần giải cứu bất thành, cá được ngư dân đưa lên bờ an táng. Ảnh: LÊ VĂN

Qua quan sát, cá dài khoảng 4m, nặng hơn 2 tấn. Đáng chú ý, cá có đầu nhọn, mỏ dài như cá heo, thân thon dài khác thường. Từ các đặc điểm trên, nhiều người nhận định đây là cá voi mỏ, nhóm cá voi răng, sống chủ yếu ở vùng biển sâu, xa bờ.

z7789061085904_3fec831478c366207ead54ba079e3365.jpg
Ngư dân nỗ lực giải cứu cá sau khi trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: LÊ VĂN
z7789082108829_08504cea51c91428226d0e109b5204cf.jpg
Ngư dân, du khách nỗ lực giải cứu cá "khủng". Ảnh: R.Quy Nhơn

Cá voi mỏ (Cuvier) là một trong những loài động vật có vú lặn sâu và lâu nhất thế giới, có thể lặn hơn 2.000 - 3.000m và nín thở trên 1 giờ. Do sống kín đáo, ít nổi lên mặt nước, đến nay giới khoa học vẫn còn nhiều điều chưa rõ về tập tính và số lượng của nhóm cá voi đặc biệt này.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Cá voi cá voi mỏ cá heo ngư dân Gia Lai bờ biển bãi tắm bãi biển giải cứu cá ông an táng tập tục Vĩnh Hội

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn