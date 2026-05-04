Giải cứu bất thành cá "khủng" dạt vào bờ biển Gia Lai

Chiều 4-5, người dân làng biển Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai nỗ lực khiêng con cá "khủng" giống cá voi có mỏ lên bờ để tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo ông Lê Văn Toàn, Trưởng thôn Vĩnh Hội, chiều 3-5, ngư dân phát hiện con cá giống cá voi có mỏ trôi dạt, mắc cạn tại bãi biển. Ban đầu cá rất yếu, trên thân có nhiều vết thương, tập trung ở lưng, mắt.

Sau đó, người dân được huy động để hỗ trợ đưa cá voi trở lại biển. Tuy nhiên, đến trưa 4-5, cá đã chết và trôi dạt trở lại bãi cát Vĩnh Hội.

Người dân Vĩnh Hội nỗ lực giải cứu cá dạt vào bờ biển. Clip: LÊ VĂN

Sau nhiều lần giải cứu bất thành, cá được ngư dân đưa lên bờ an táng. Ảnh: LÊ VĂN

Qua quan sát, cá dài khoảng 4m, nặng hơn 2 tấn. Đáng chú ý, cá có đầu nhọn, mỏ dài như cá heo, thân thon dài khác thường. Từ các đặc điểm trên, nhiều người nhận định đây là cá voi mỏ, nhóm cá voi răng, sống chủ yếu ở vùng biển sâu, xa bờ.

Ngư dân nỗ lực giải cứu cá sau khi trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: LÊ VĂN

Ngư dân, du khách nỗ lực giải cứu cá "khủng". Ảnh: R.Quy Nhơn

Cá voi mỏ (Cuvier) là một trong những loài động vật có vú lặn sâu và lâu nhất thế giới, có thể lặn hơn 2.000 - 3.000m và nín thở trên 1 giờ. Do sống kín đáo, ít nổi lên mặt nước, đến nay giới khoa học vẫn còn nhiều điều chưa rõ về tập tính và số lượng của nhóm cá voi đặc biệt này.

