Đồng Nai: Xử phạt một trường hợp bình luận sai sự thật trên không gian mạng

Công an phường Xuân Lộc vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp bình luận nội dung thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo đó, Công an phường Xuân Lộc phát hiện tài khoản Facebook “P.K.” đăng tải bình luận nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang Facebook “Xuân Lộc ơi”.

Cụ thể, trong không khí tự hào và phấn khởi khi địa danh Xuân Lộc thay đổi danh xưng hành chính lên phường và Đồng Nai lên thành phố, tài khoản Facebook này đăng tải bình luận mang suy nghĩ phiến diện, tiêu cực và sai sự thật. Qua xác minh, Công an phường Xuân Lộc đã mời ông P.X.K. (thường trú tại Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai), là chủ tài khoản Facebook trên, đến làm rõ sự việc.

Bình luận sai sự thật trên không gian mạng

Tại trụ sở công an phường, ông K. đã thừa nhận hành vi sai phạm khi đăng tải bình luận mang suy nghĩ phiến diện, tiêu cực, không có bằng chứng xác thực.

Công an phường Xuân Lộc đã củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K. với số tiền 7,5 triệu đồng.

PHÚ NGÂN