Xã hội

Giao thông

Vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành: Hàng chục hành khách bị thương

SGGPO

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn qua địa bàn phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) vào rạng sáng nay khiến tài xế xe khách tử vong, có 21 hành khách bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Lực lượng công an Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
Lực lượng công an Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 50H-572.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 49A-829.xx kéo theo rơ-moóc 49RM-007.xx tại km20+400, tuyến cao tốc TPHCM– Long Thành (hướng TPHCM đi Đồng Nai).

2026-05-05.10-40-32.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Đội CC&CNCH khu vực 4 đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và các trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Vụ va chạm khiến tài xế xe khách tử vong, 21 hành khách bị thương được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

2026-05-05.10-41-37.jpg
Hành khách bị thương được đưa đi điều trị kịp thời
Tin liên quan
PHÚ NGÂN

Từ khóa

Lối thoát hiểm Đầu kéo CNCH Xe khách Xe cứu hỏa Phá dỡ Chuyên dụng Biển kiểm soát Cứu nạn Cứu hộ tai nạn cao tốc PCCC Công an TP Đồng Nai cao tốc TPHCM– Long Thành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn