Vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành: Hàng chục hành khách bị thương

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành (đoạn qua địa bàn phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) vào rạng sáng nay khiến tài xế xe khách tử vong, có 21 hành khách bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Lực lượng công an Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 50H-572.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 49A-829.xx kéo theo rơ-moóc 49RM-007.xx tại km20+400, tuyến cao tốc TPHCM– Long Thành (hướng TPHCM đi Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn

Đội CC&CNCH khu vực 4 đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và các trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hành khách bị thương được đưa đi điều trị kịp thời

PHÚ NGÂN