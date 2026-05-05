Vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Long Thành: Hàng chục hành khách bị thương

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 50H-572.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 49A-829.xx kéo theo rơ-moóc 49RM-007.xx tại km20+400, tuyến cao tốc TPHCM– Long Thành (hướng TPHCM đi Đồng Nai).
Đội CC&CNCH khu vực 4 đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện và các trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Vụ va chạm khiến tài xế xe khách tử vong, 21 hành khách bị thương được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.