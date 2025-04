Hoành tráng, mãn nhãn tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 30-4

Đây là hoạt động chuẩn bị quan trọng trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm chính thức vào sáng 30-4.

Chủ trì chương trình tổng duyệt có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước (gọi tắt Ban Chỉ đạo Trung ương). Dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tham dự tổng duyệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hơn 9 giờ, sau khi hoàn thành phần diễu binh ngang qua lễ đài, các khối quân đội, công an tỏa ra các hướng đi về điểm tập kết, giữa tiếng hò reo động viên của đông đảo người dân.

Đúng 9 giờ, chương trình tổng duyệt kết thúc. Nhiều người dân còn nán lại, chia sẻ với nhau cảm xúc, góc nhìn riêng về những màn diễu binh, diễu hành của các khối.

Mọi người đều bày tỏ rất “đã mắt” khi chứng kiến sự hoành tráng của chương trình cùng những bước đi dứt khoát, đều nhịp của các chiến sĩ trong các khối diễu binh.

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM cùng đại biểu dự tổng duyệt

Tranh thủ chụp hình cùng các chiến sĩ sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, em Trần Chí Khang, 12 tuổi (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ: "Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được chụp ảnh với các chú quân nhân. Về nhà con có ảnh để khoe với ông bà rồi".

Phía dưới, khu vực Bến Bạch Đằng, sau khi dàn đại bác khai hỏa, dù trời khá nóng nhưng “biển” người vẫn nán lại để xem dàn máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời thành phố. Nhiều người dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc máy bay bay qua cùng những tiếng trầm trồ thán phục.

Thật sự rất thiêng liêng, Tổ quốc ơi, tự hào quá! - một bạn trẻ xúc động nói.

Đến từ Bình Dương, chị Lê Phạm Mỹ Linh chia sẻ: "Nhìn lá cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tung bay trên bầu trời, cùng với tiếng hò reo không ngớt của người dân khiến lòng mình cảm thấy vô cùng xúc động. Một minh chứng hùng hồn cho lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam - Dân tộc anh hùng".

Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh không khí cực sôi động tại khu vực trung tâm, xung quanh tuyến đường Lê Duẩn – nơi diễn ra buổi tổng duyệt, trên bầu trời TPHCM cũng có 23 máy bay chiến đấu nằm trong biên chế của 3 Sư đoàn không quân 370, 371, 372 và Trường Sĩ quan không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, bay nhiệm vụ, tham gia buổi tổng duyệt.

Đúng 8 giờ 5 phút, 23 máy bay chiến đấu tham gia buổi tổng duyệt diễu binh Đại lễ 30-4, gồm: 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8) đã bay trên bầu trời TPHCM.

Các máy bay trực thăng cất cánh từ sân bay quân sự Biên Hòa (Đồng Nai) lúc 7 giờ 39 phút. Đặc biệt, trong Lễ tổng duyệt sáng nay, Su-30MK2 sẽ thực hiện thả bẫy nhiệt. Đây là hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Hệ thống bẫy nhiệt (hoặc mồi bẫy nhiệt) được thiết kế gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2.

Các biên đội trực thăng bay sáng nay gồm 10 chiếc, bay theo đội hình 3-4-3. Các trực thăng đều treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và bay 2 vòng trên khu vực diễn ra buổi tổng duyệt.

Nội dung tổng duyệt lễ kỷ niệm gồm: Lực lượng Không quân bay chào mừng, đồng diễn nghệ thuật trống hội chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng”, đồng diễn xếp hình nghệ thuật chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng; phần nghi thức, nghi lễ của Đảng, Nhà nước; phần diễu binh, diễu hành.

Lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành được chia thành hai nhóm: khối đứng và khối đi. Trong đó, khối đi tổng cộng có 56 khối, bao gồm các xe nghi trượng và các khối diễu binh, diễu hành.

Khối quân đội mở đầu với xe mô hình Quốc huy, tiếp theo là khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; xe chỉ huy cùng tổ quân kỳ toàn quân.

Tiếp theo là đội hình nữ quân nhạc dẫn đầu, rồi đến khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân (gồm Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long và Đoàn 232), khối chiến sĩ giải phóng quân, các khối sĩ quan thuộc các quân chủng: lục quân, hải quân, phòng không - không quân, biên phòng, cảnh sát biển, hậu cần - kỹ thuật, nữ sĩ quan thông tin và nữ sĩ quan quân y.

Tiếp tục diễu binh của khối quân đội là khối chiến sĩ tác chiến điện tử, khối lực lượng tác chiến không gian mạng, khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khối chiến sĩ lục quân, chiến sĩ tăng thiết giáp, chiến sĩ đặc công, nữ chiến sĩ biệt động, và chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Sau phần diễu hành của lực lượng quân đội Việt Nam, các đội hình quốc tế tiến vào gồm: Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tiếp nối là lực lượng dân quân tự vệ với các đội hình: khối nam dân quân biển, khối nữ du kích miền Nam và khối nữ dân quân miền Bắc.

Khối công an nhân dân khởi đầu với xe chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng, sau đó là các khối: nam sĩ quan an ninh nhân dân, nam sĩ quan cảnh sát nhân dân, nữ cảnh sát giao thông, nam sĩ quan không quân công an nhân dân, nam sĩ quan Công an TPHCM, nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tiếp theo là khối sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nam chiến sĩ cảnh sát cơ động, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cảnh sát cơ động kỵ binh, và kết thúc với khối hồng kỳ (quân đội).

Phần diễu hành do TPHCM đảm nhiệm, với 12 khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân, gồm: khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong giải phóng, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, phụ nữ, thiếu nhi và thanh niên, và cuối cùng là khối văn hóa, thể thao.

Đồng thời với phần diễu binh, diễu hành là nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại trận địa pháo (Bến Bạch Đằng). Cùng với đó, sẽ có 23 máy bay chiến đấu thuộc biên chế của 3 Sư đoàn không quân 370, 371, 372 và Trường Sĩ quan không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia tổng duyệt.

23 máy bay chiến đấu tham gia buổi tổng duyệt diễu binh Đại lễ 30-4, gồm: 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8).

