Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, giao thông ách tắc cục bộ

Sáng 7-5, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (thuộc đường Hồ Chí Minh) khiến tuyến đường này bị ách tắc cục bộ. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 7-5, tại Km 7+645 tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan, xe tải BKS 82H-009.73 do tài xế Phạm Mai Long (SN 2000, trú tại Kon Tum) điều khiển theo hướng Huế – Đà Nẵng bất ngờ vượt xe cùng chiều, dẫn đến va chạm với xe tải BKS 82H-001.50 do anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1991, trú tại Gia Lai) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Do va chạm bất ngờ, xe của anh Thành phải phanh gấp. Cùng lúc đó, xe tải BKS 88C-191.40 do tài xế Trần Văn Suốt (SN 1992, trú tại Bình Phước) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau đã không kịp xử lý và tông vào đuôi xe phía trước. Tiếp đó, xe tải BKS 17H-034.22 do tài xế Nguyễn Văn Hải (SN 1983, trú tại Thái Bình) điều khiển tiếp tục va chạm vào xe anh Suốt, gây ra tai nạn dây chuyền.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, cả 4 xe tải bị hư hỏng, giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải tỏa, giao thông dần ổn định trở lại.

VĂN THẮNG