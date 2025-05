Đà Lạt: Thu giữ hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 7-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện và thu giữ hơn 2,5 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại TP Đà Lạt.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Khủng Long Sữa (địa chỉ số 48 đường Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt), do ông V.V.T. (SN 1987, trú tại Nam Định) làm giám đốc. Bà P.H.N. (SN 1986, trú tại Lào Cai) là người được ủy quyền làm việc với cơ quan chức năng nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Lô thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại TP Đà Lạt

Qua kiểm tra hai kho lạnh của công ty, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 2.592kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác theo quy định. Số hàng bao gồm các mặt hàng như chân gà, cơm lam, bò viên, cá trứng, ốc nhồi thịt, vây cá hồi, lưỡi trâu, chả ram tôm đất…

Số thực phẩm không có nhãn hàng hoá theo quy định bị tạm giữ

Hiện toàn bộ số hàng đã bị lập biên bản tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc đang được mở rộng làm rõ.

ĐOÀN KIÊN