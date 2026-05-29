Sẵn sàng cho tuyển sinh lớp 10

Với hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm để chuẩn bị cho kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tất bật trước “giờ G”

Cuối tháng 5, khi năm học 2025-2026 vừa khép lại, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (phường Tam Thắng) tất bật vệ sinh trường lớp, kiểm tra từng bóng đèn, quạt điện, từng bộ bàn ghế để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hệ thống camera, màn hình, máy tính và các phòng không sử dụng cũng được niêm phong cẩn mật.

Cán bộ UBND xã Ngãi Giao (TPHCM) kiểm tra điểm thi Trường THPT Nguyễn Du. Ảnh: KHÁNH CHI

Bên cạnh đó, vật tư y tế, bình chữa cháy... được chuẩn bị chu đáo. Danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi, bảng biểu được niêm yết theo đúng quy định. Cô Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhà trường đã bố trí khu vực bảo quản đồ đạc của thí sinh tại nhà thi đấu đa năng. Ngoài ra, tại khu vực hành lang, nhà trường cũng bố trí các bình nước phục vụ thí sinh”.

Cùng với các cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương cũng khẩn trương vào cuộc. Là địa bàn có 4 điểm thi tuyển sinh lớp 10, phường Tam Thắng đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ kỳ thi, đoàn kiểm tra toàn diện tất cả điểm thi. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, khẳng định: “Đến thời điểm này, tất cả điểm thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10”.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, với kỳ tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sở đã bố trí 242 điểm thi với 6.443 phòng thi. Việc bố trí điểm thi được tính toán để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đặc biệt ở các khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp ranh và khu vực đặc thù. Một số điểm thi quy mô nhỏ tại các địa bàn xa được duy trì nhằm giảm áp lực đi lại cho thí sinh và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi đúng quy định.

Ở các địa bàn xa trung tâm, công tác chuẩn bị cho kỳ thi càng được chú trọng. Tại xã Hòa Hội, từ ngày 25-5, đoàn công tác của UBND xã đã kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 2 điểm thi Trường THPT Hòa Bình và Trường THPT Hòa Hội. Ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, các điểm thi còn chủ động kiến nghị bổ sung sơ đồ thoát hiểm, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Công tác phối hợp nhịp nhàng

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, kỳ thi lớp 10 năm nay dự kiến huy động khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và phục vụ kỳ thi, cùng sự phối hợp của nhiều lực lượng hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, lưu ý, tất cả tình huống phát sinh ngoài quy chế phải được báo cáo lãnh đạo sở để xin ý kiến xử lý, không tự ý giải quyết các trường hợp bất thường. “Tuyệt đối không chủ quan, lơ là ở bất kỳ vị trí nào, kể cả với những thầy cô nhiều năm kinh nghiệm”, ông Phong nhấn mạnh.

Đoàn công tác của UBND phường Tam Thắng (TPHCM) kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Đồng hành với ngành giáo dục, nhiều sở, ngành liên quan cũng triển khai phương án phối hợp tổ chức kỳ thi. Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết, theo chỉ đạo của sở y tế, các bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 đã sẵn sàng phương án sơ cấp cứu ưu tiên cho thí sinh và cán bộ coi thi. Đối với các tình huống khẩn cấp cần điều động xe cấp cứu, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an và tình nguyện viên để tiếp cận hiện trường nhanh nhất. Bên cạnh đó, trung tâm còn hỗ trợ y tế cho khu vực in sao đề thi và chấm thi.

Trong khi đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể quanh khu vực thi tuyển sinh lớp 10. Cùng đó, lực lượng công an tổ chức trực 24/24 giờ tại khu vực in sao đề thi, chấm thi và tham gia vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Ngành điện lực cũng đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện, sẵn sàng máy phát điện dự phòng và lực lượng ứng trực trong những ngày làm việc của điểm in sao đề thi, chấm thi và các điểm thi...

Trong 3 ngày 27, 28 và 29-5, các trường THCS trên địa bàn TPHCM phát phiếu dự thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu lưu ý, sau khi nhận phiếu dự thi, học sinh cần kiểm tra kỹ thông tin, nắm rõ mốc thời gian có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và thời gian tập trung đầu các buổi thi. Thí sinh mang theo giấy tờ (gồm phiếu dự thi có dán ảnh, bản photo giấy khai sinh không cần công chứng hoặc thẻ học sinh, CCCD để đối chiếu hồ sơ) và vật dụng cần thiết vào phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động (dù tắt nguồn) và các vật dụng không cần thiết. Tính đến chiều 28-5, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tham gia phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập đã hoàn tất. Tất cả điểm thi đảm bảo yêu cầu về an toàn điện, có phương án ứng phó trường hợp thời tiết bất thường. Mỗi điểm thi bố trí 2-3 phòng thi dự phòng (tùy số lượng thí sinh thực tế) và khu vực chăm sóc y tế để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Năm nay, các điểm thi được tăng cường lực lượng an ninh để đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn của kỳ thi. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi có camera giám sát 24/24 giờ, phân công phó trưởng điểm thi và công an phối hợp kiểm tra, giám sát. THU TÂM

