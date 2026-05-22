Tuyển sinh đại học năm 2026: Những điểm mới khi đăng ký xét tuyển nhóm ngành đặc thù

Nhiều phụ huynh, thí sinh và bạn đọc đã gửi câu hỏi đến các chuyên gia thể hiện mối quan tâm về các ngành đặc thù, trong buổi giao lưu trực tuyến “Những lưu ý về tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe, sư phạm, pháp luật” do Báo SGGP tổ chức ngày 21-5.

Thí sinh phải nắm rõ thông tin

Giải đáp câu hỏi của bạn đọc Thái Văn Châu (TP Đà Nẵng) về những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển vào 3 nhóm ngành sức khỏe, sư phạm và pháp luật, ThS Lê Phan Quốc, thành viên thường trực công tác tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết, theo Quy chế Tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành sư phạm mầm non trình độ cao đẳng của Bộ GD-ĐT, từ năm 2026, ngoài 2 nhóm ngành sức khỏe và sư phạm, nhóm ngành pháp luật cũng được quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn - điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển).

Đây là 3 nhóm ngành đặc thù được kiểm soát đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, mỗi trường còn có những quy định riêng, do đó thí sinh cần tìm hiểu kỹ và nắm rõ các tiêu chí xét tuyển để đăng ký phù hợp.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao đổi nội dung giao lưu trực tuyến với các khách mời. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thông tin thêm với thí sinh về những quy định mới trong xét tuyển nhóm ngành pháp luật, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Gia Định, cho biết từ năm 2026, nhóm ngành pháp luật chính thức xếp vào nhóm ngành đặc thù được kiểm soát chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm sàn riêng do Bộ GD-ĐT quy định.

Ngoài điểm sàn do bộ quy định, thí sinh xét tuyển bằng các phương thức khác phải có học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên. Theo TS Mai Đức Toàn, điều này cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực nhóm ngành pháp luật trong tương lai.

Bên cạnh đó, thí sinh cần lưu ý quy định về trọng số 1/3 trong tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, ở các tổ hợp xét tuyển, dù bằng học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, môn Toán hoặc Ngữ văn buộc phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển.

Trong khi đó, thông tin về các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, ThS Nguyễn Duy Nguyên, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TPHCM), cho biết năm 2026, trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Hóa học vào ngành học phù hợp.

Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Quy chế Tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT, yêu cầu kết quả học tập xếp loại tốt trong cả 3 năm lớp 10, 11 và 12.

Quan tâm chương trình đào tạo, cơ hội việc làm

Quan tâm đến ngành Khoa học y sinh, bạn đọc Dương Văn Long (Lâm Đồng) không chỉ tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng mà muốn biết cơ hội việc làm của ngành này trong tương lai. Giải đáp băn khoăn này, ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: Ngành Khoa học y sinh khá mới nhưng đang được quan tâm mạnh trong bối cảnh phát triển y học hiện đại, công nghệ sinh học, y học chính xác và chuyển đổi số trong y tế.

Đây là ngành đào tạo theo hướng giao thoa giữa y học - sinh học - công nghệ, tập trung vào nghiên cứu cơ chế bệnh học, chẩn đoán, phát triển công nghệ và ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe. Ngành học này được nhà trường định hướng đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm việc nghiên cứu, xét nghiệm, công nghệ sinh học và lĩnh vực y tế hiện đại. Do đó, trong tương lai, sinh viên tốt nghiệp ngành này sẽ có cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp trong bối cảnh yêu cầu nguồn nhân lực ngành y tế ngày càng cao.

Liên quan đến những băn khoăn của thí sinh về cơ hội việc làm của ngành luật sau khi tốt nghiệp, ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), cho biết nhiều thí sinh vẫn lầm tưởng học ngành luật ra trường sẽ trở thành luật sư ngay. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, sinh viên chỉ được công nhận là cử nhân luật.

Để trở thành luật sư, người học phải tiếp tục tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức, tham gia đoàn luật sư và thi lấy chứng chỉ hành nghề theo quy định. Có chứng chỉ hành nghề, người học mới được công nhận là luật sư. Vì vậy, cơ hội hành nghề luật sư còn phụ thuộc vào nỗ lực của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

* ThS LÊ PHAN QUỐC - Thành viên thường trực Công tác Tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm TPHCM: Điều kiện xét tuyển nhóm ngành đào tạo giáo viên Thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên cần đặc biệt lưu ý một số quy định: đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và 1 môn thi khác) đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30. Mức điểm cụ thể với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được trường công bố sau khi Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Nhà trường còn có quy định riêng với các ngành đào tạo giáo viên, thi năng khiếu, phương thức ưu tiên xét tuyển và kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Cụ thể, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng từ 1 đến 5 trên Hệ thống Tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trường cũng có điều chỉnh tổ hợp xét tuyển và mở thêm một số ngành mới. Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website của trường. * ThS CÙ XUÂN TIẾN - Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM): 6 lưu ý cho thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Từ nay đến 17 giờ ngày 20-6, các đại học, trường đại học nhận hồ sơ minh chứng cho thí sinh diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của bộ. Thí sinh cần chú ý 6 điểm sau: Thứ nhất, nộp hồ sơ minh chứng vào nhiều cơ sở đào tạo để có nhiều phương án trúng tuyển thẳng song song; Thứ hai, luôn giữ bản gốc các giấy chứng nhận đoạt giải, chỉ nộp bản sao công chứng; Thứ ba, đọc kỹ đề án tuyển sinh của trường (mục tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển). Lưu ý: trường nào hết chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ không nhận thêm, dù hồ sơ đủ điều kiện; Thứ tư, với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển, không được lơ là việc ôn thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị học bạ vì điểm cộng tối đa 3 điểm/thang 30 vẫn cần điểm thi để xét; Thứ năm, không bao giờ quên đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của bộ dù đã có giấy báo trúng tuyển; Thứ sáu, lưu giữ toàn bộ biên bản, biên nhận khi nộp hồ sơ tại trường (giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ, mã số đăng ký…) để có căn cứ giải quyết khi xảy ra sai sót khách quan. * ThS BÙI QUANG TRUNG - Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Thí sinh nhóm ngành sức khỏe yêu cầu học lực từ khá trở lên Đối với nhóm ngành sức khỏe, ngoài điều kiện chung của từng phương thức xét tuyển, thí sinh đặc biệt lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT và quy định riêng của trường. Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đối với phương thức xét học bạ THPT vào nhóm ngành sức khỏe, thí sinh lưu ý điều kiện về học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT. Cụ thể, với các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện: học lực lớp 12 xếp loại tốt; điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Đây là nhóm ngành có yêu cầu đầu vào cao do đặc thù đào tạo và quy định của khối sức khỏe. Đối với các ngành như điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, y học dự phòng, khoa học y sinh…, thí sinh phải có học lực lớp 12 từ loại khá trở lên; điểm xét tốt nghiệp THPT đạt mức theo quy định của Bộ GD-ĐT. THANH MINH ghi

THANH HÙNG