Yến sào Khánh Hòa: 5 lần liên tiếp lọt top 10 doanh nghiệp sáng tạo xuất sắc

Ngày 3-1-2026, tại TPHCM, Công ty Yến sào Khánh Hòa một lần nữa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo xuất sắc lần thứ 8.

Vinh danh các doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo xuất sắc

5 Lần vinh danh – Khẳng định vị thế dẫn đầu: Vượt qua gần 60 doanh nghiệp và hàng loạt tiêu chí khắt khe về đổi mới công nghệ, Yến sào Khánh Hòa đã chứng minh sức mạnh của một thương hiệu quốc gia 35 năm tuổi nhưng luôn tiên phong trong kỷ nguyên số.

Chìa khóa thành công: "Xanh & Số": Không chỉ dừng lại ở khai thác, doanh nghiệp đã thực hiện cuộc cách mạng trong sản xuất: Sản xuất xanh: Ứng dụng công nghệ tự động hóa hiện đại vào hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp; Nghiên cứu khoa học: Làm chủ kỹ thuật ấp nuôi, nhân đàn và di đàn để bảo tồn nguồn yến thiên nhiên quý giá; Chuyển đổi số: Tái cơ cấu quản trị và phát triển nền tảng bán hàng đa kênh.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhận cúp Vinh danh doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo xuất sắc

Tầm nhìn 2026-Bứt phá ra toàn cầu: Ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty khẳng định: "Giải thưởng là nền tảng để các thương hiệu Sanest, Sanvinest nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa tinh hoa di sản Việt lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới". Năm 2026, Yến sào Khánh Hòa đặt mục tiêu: 1. Duy trì tăng trưởng hai con số; 2. Mở rộng hang đảo yến mới và xây dựng hạ tầng bảo tồn bền vững; 3. Nâng cao trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm số.

Yến sào Khánh Hòa – Tự hào tinh hoa quà tặng Việt!

K.H-HỒNG MINH

