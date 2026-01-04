Công ty XSKT Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hành mẫu vé mới trong năm 2026

Kể từ kỳ vé 01A/2026 (ngày 6-1-2026), Công ty XSKT Bà Rịa-Vũng Tàu phát hành mẫu vé mới sử dụng công nghệ in kỹ thuật số có mã QR định danh với trọng tâm là cải tiến chất lượng, ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số, tăng cường bảo mật để khẳng định thương hiệu và uy tín.

Mẫu vé số phát hành mới từ năm 2026: Có mã QR ở góc phải tờ vé số. Con số to, rõ, sắc nét, dễ nhìn và kèm theo dòng chữ ở từng con số phía trên

Mẫu vé số phát hành cũ

Ông Dương Minh Tú, Giám đốc Công ty XSKT Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong năm 2026, Công ty sẽ ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị và SX-KD cụ thể: Đổi mới công nghệ, đổi mới tờ vé số, vận hành hệ thống quản trị nghiệp vụ xổ số thông minh… tự động hóa từ khâu phát hành, quản lý kho vé, theo dõi doanh thu đến các quy trình quay thưởng, chi trả thưởng và hoạt động của hệ thống đại lý theo thời gian thực. Đây là cam kết nhằm mang lại trải nghiệm hiện đại, an toàn cho người chơi, tối ưu hóa nguồn thu, tiếp tục thực hiện sứ mệnh "Ích nước - Lợi nhà"…

Đặc biệt: Mẫu tờ vé số mới của Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành trong năm 2026 mang tính bước ngoặt với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số:

- Ứng dụng mã QR định danh: Đây là thay đổi quan trọng nhất, bắt đầu áp dụng từ kỳ vé đầu tiên 01A/2026 (phát hành ngày 6-1-2026).

- Chống hàng giả: Mỗi tờ vé sẽ có một mã QR riêng biệt, giúp người mua và đại lý có thể dễ dàng kiểm tra tính xác thực của tờ vé.

- Minh bạch và tiện lợi: Mã QR giúp việc tra cứu kết quả và quản lý lưu thông vé trở nên nhanh chóng, chính xác hơn.

- Công nghệ in kỹ thuật số hiện đại: Thay thế phương pháp in truyền thống, tờ vé số năm 2026 được sản xuất bằng công nghệ in kỹ thuật số.

- Chất lượng hình ảnh: Hình ảnh và màu sắc trên tờ vé sắc nét hơn, khó bị tẩy xóa hoặc làm giả bằng các phương tiện thông thường.

- Nhận diện thương hiệu: Mẫu mã được thiết kế lại nhằm tăng cường tính thẩm mỹ và khẳng định uy tín của XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.

Việc chuyển đổi sang mẫu vé có mã QR là một phần trong chiến lược "chuyển đổi số" toàn diện của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho người chơi.

Để kiểm tra tờ vé số Bà Rịa – Vũng Tàu mẫu mới năm 2026 thông qua mã QR, bạn có thể thực hiện cực kỳ nhanh chóng theo các bước sau: - Sử dụng ứng dụng quét: Bạn có thể dùng trực tiếp Camera điện thoại (iPhone/Android đời mới), ứng dụng Zalo… - Quét mã: Đưa camera vào vùng mã QR nằm trên tờ vé. Mã này thường được bố trí ở góc phải để tránh trùng lặp với dãy số dự thưởng. - Xem kết quả: Sau khi quét, một đường link hoặc thông báo sẽ hiện ra. Khi bấm vào, hệ thống sẽ trả về các thông tin: Ký hiệu sê-ri vé; Ngày phát hành; Trạng thái vé: (Vé đã phát hành hợp lệ hay chưa). - Lợi ích lớn nhất khi bạn quét mã này: Xác nhận vé thật: Giúp bạn yên tâm không mua phải vé giả, vé photo hay vé bị tẩy xóa số sê-ri; Tra cứu kết quả tức thì: Thay vì phải dò từng con số trên bảng kết quả, hệ thống có thể báo ngay tờ vé của bạn có trúng giải hay không sau khi có kết quả quay thưởng; Thông tin đại lý: Một số mã QR còn hiển thị thông tin đại lý phân phối, giúp tăng tính minh bạch trong quá trình lưu thông vé. - Một vài lưu ý nhỏ: Bảo quản mã QR: Tránh để tờ vé bị ướt, rách hoặc lem mực ngay vị trí mã QR, vì nếu mã bị hỏng, camera sẽ không nhận diện được; Kiểm tra kỹ đường link: Khi quét, hãy chắc chắn đường link dẫn về trang web chính thức của Công ty XSKT Bà Rịa – Vũng Tàu…

HỒNG MINH