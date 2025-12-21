Ngày hội gia đình DIC “5T - gắn kết tạo thành công”

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.500 CB-CNV-NLĐ đang làm việc tại Tập đoàn DIC



Theo đó, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như: giải pickleball; các hoạt động teambuilding ngoài bãi biển; đêm gala diner; cuộc thi DIC Got’s Talent; giao lưu văn nghệ…

CB-CNV-NLĐ Tập đoàn DIC tham gia các trò chơi teambuilding trên biển

Phát biểu tại buổi tiệc tối, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Tập đoàn DIC không chỉ ghi dấu ấn bằng những công trình, dự án mà còn bởi nền văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc và nhân văn, được vun đắp từ sự trân trọng con người, tinh thần gắn kết và nghĩa tình. Với triết lý lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển bền vững, nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa đã được hình thành, tiêu biểu là “Ngày hội văn hóa truyền thống gia đình DIC” do cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn khởi xướng, đã trở thành hoạt động tiêu biểu, gắn kết CB-CNV-NLĐ trong đại gia đình DIC.

Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC phát biểu tại tiệc gala diner

Trên hành trình xây dựng và phát triển Tập đoàn DIC, mỗi thành tựu đạt được đều được vun đắp từ những giá trị cốt lõi mà tập thể người DIC đồng lòng xây dựng và theo đuổi, đó là kim chỉ nam với 5T (Tự chủ - Tốc độ - Tận tâm - Tin tưởng - Trung thành).

Lãnh đạo Tập đoàn DIC tặng hoa chúc mừng ngày hội gia đình DIC

Ông Nguyễn Hùng Cường cũng báo tin vui, tính đến tháng 12-2025, vốn điều lệ của Tập đoàn DIC đã tăng lên gần 8.000 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu thành công vào ngày 12-12-2025, từ đó góp phần củng cố tài chính cho các dự án trọng điểm.

5T (Tự chủ - Tốc độ - Tận tâm - Tin tưởng - Trung thành) đã trở thành kim chỉ nam của CB-CNV-NLĐ làm việc tại Tập đoàn DIC

Ngày hội gia đình DIC được tổ chức thường niên với mong muốn duy trì truyền thống văn hóa doanh nghiệp DIC. Ngày hội là sân chơi giải trí tinh thần, nơi gia đình gặp gỡ, giao lưu để gần gũi nhau hơn, tạo nên một tập thể đoàn kết, cùng xây dựng Tập đoàn DIC phát triển bền vững.

Bài, ảnh: QUANG VŨ