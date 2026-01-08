Yến sào Khánh Hòa khởi công 5 nhà Đại đoàn kết: Trao mái ấm, gửi nghĩa tình trước thềm Tết Bính Ngọ

Sáng ngày 7-1-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Hiệp - tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Xuân Phú 2

Đây là món quà ý nghĩa nằm trong chuỗi hành trình an sinh xã hội, thể hiện cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Những căn nhà mới được thiết kế theo quy chuẩn nhà cấp 4 kiên cố, không chỉ giúp các hộ dân an tâm sinh sống mà còn là động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại buổi lễ, chị Trần Thị Hồng Liên – đại diện các hộ được hỗ trợ – đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mang lại một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn hơn cho bà con.

“Với tổng kinh phí thực hiện các chương trình thiện nguyện và an sinh xã hội lên đến nhiều tỷ đồng, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu không chỉ trong kinh tế mà còn trong việc lan tỏa giá trị nhân văn tại địa phương”.

Năm 2025 ghi nhận những đóng góp ấn tượng của Công ty Yến sào Khánh Hòa cho cộng đồng: -Tổng ngân sách an sinh xã hội & thiện nguyện: Hơn 35 tỷ đồng (Dành cho xây nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa). - Tri ân khách hàng & cộng đồng (Dịp kỷ niệm 35 năm thành lập công ty):Dành trên 100 tỷ đồng cho các chương trình tri ân và chia sẻ cộng đồng. -Quỹ khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa:400 triệu đồng (Tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó). - Khen thưởng con em CB-CNV: Gần 766 triệu đồng cho 875 học sinh giỏi năm học 2024 - 2025. - Hỗ trợ đồng bào vùng lũ & huyện nghèo: Trao tại xã Khánh Vĩnh & Tây Khánh Vĩnh: 300 triệu đồng và 4 tấn gạo. - Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 với mức 1.000.000 VNĐ/tháng/em.

K.H-HỒNG MINH