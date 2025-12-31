Vedan được trao Chứng nhận "Top 10 Sản phẩm Vàng uy tín chất lượng Việt Nam năm 2025"

Ngày 28-12-2025 tại Hà Nội, Công ty CPHH Vedan Việt Nam được trao Chứng nhận "Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam năm 2025" với 2 sản phẩm bột ngọt và hạt nêm Vedan. Đây là lần thứ 8 liên tiếp doanh nghiệp đạt được chứng nhận uy tín này.

Lễ trao chứng nhận Thương hiệu - Nhãn hiệu uy tín hàng đầu, Sản phẩm - Dịch vụ vàng uy tín chất lượng Việt Nam

Lễ trao chứng nhận và tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc trong xây dựng và quản trị tài sản sở hữu trí tuệ: Thương hiệu - Nhãn hiệu uy tín hàng đầu, Sản phẩm - Dịch vụ vàng uy tín chất lượng Việt Nam do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA) phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức. Sự kiện nhằm ghi nhận và tri ân những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã không ngừng đầu tư trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh để kiến tạo những thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Theo Ban tổ chức, Chứng nhận “Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam” được trao dựa trên quá trình đánh giá nhiều tiêu chí khắt khe liên quan đến năng lực xây dựng và bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ, chất lượng và độ ổn định của sản phẩm, uy tín thương hiệu trên thị trường cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Do đó, việc Vedan Việt Nam 8 năm liên tiếp được công nhận danh hiệu này phản ánh năng lực bền vững của doanh nghiệp trong việc duy trì uy tín thương hiệu, phát triển các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Là một trong những doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư vào Việt Nam, Vedan đã và đang là thương hiệu quen thuộc, góp phần tạo nên hàng triệu bữa ăn ngon, khỏe và giàu dinh dưỡng với nhiều sản phẩm gia vị (đặc biệt là 2 sản phẩm bột ngọt và hạt nêm Vedan). Chứng nhận “Top 10 Sản phẩm Vàng Việt Nam năm 2025” là một trong những minh chứng cho cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm vì sức khỏe người Việt. Nhờ vào việc luôn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng làm trung tâm và tiếp thu các tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm của Vedan Việt Nam đã được người tiêu dùng yêu quý và nhiều lần được các tổ chức chuyên môn ghi nhận thông qua các giải thưởng như: Giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award), Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn suốt 19 năm liền, Giải thưởng Rồng Vàng cho doanh nghiệp FDI tiêu biểu…

Đại diện Vedan Việt Nam nhận chứng nhận từ Ban tổ chức

Trong thời gian tới, Vedan sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kiên định với tầm nhìn “Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người” để góp phần cùng cộng đồng tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững hơn.

V.D