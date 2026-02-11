Hối hả trên những công trình xây trường học mới

Cận Tết Nguyên đán, trên các công trình xây dựng trường học mới tại TPHCM, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương, hướng tới mục tiêu hoàn thành đưa vào sử dụng trong những tháng đầu năm 2026.

Thêm hàng ngàn chỗ học

Gần 10 tháng sau lễ khởi công, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) dần hoàn thiện. Trường được xây dựng trên diện tích 8.800m2, quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Hiện khối lượng xây dựng đạt khoảng 90%, dự kiến đưa vào sử dụng dịp 30-4-2026.

Dự án Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) đã hoàn thành 90% khối lượng xây dựng. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Theo cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, trên địa bàn phường hiện có 9 trường tiểu học, nhưng với quy mô dân số gần 295.000 người, nhu cầu chỗ học luôn lớn. Trường mới sau khi hoàn thành dự kiến đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.100 học sinh. Các phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn diện tích 52m2/35 học sinh, đảm bảo chuẩn cơ sở vật chất. “Mỗi lần đi qua ngôi trường đang xây mới, chúng tôi rất chờ mong đến ngày hoàn thành. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng nhà trường thực sự là trường học hạnh phúc”, cô Văn Minh Tân bày tỏ.

Ông Hà Xuân Thiện, Chỉ huy trưởng công trình Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, cho biết thời gian thi công gấp rút, có thời điểm đơn vị huy động khoảng 300 lao động cùng nhiều thiết bị máy móc, thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. Đội ngũ kỹ sư, công nhân dự kiến làm việc đến 27 tháng Chạp mới nghỉ tết, mùng 6 tết trở lại công trường để kịp bàn giao đầu tháng 4.

Ngoài Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân cũng đang triển khai xây dựng Trường THCS Bình Hưng Hòa với quy mô 1 trệt 4 lầu, có 41 phòng học và các phòng chức năng, trên diện tích 14.700m2, tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng. "Trong năm 2026, ban tiếp tục triển khai 20 dự án trường học khác, thuộc giai đoạn 2026-2030 đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư”, ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân, cho biết thêm.

Đẩy nhanh tiến độ

Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc) được xây dựng trên diện tích gần 17.000m2, quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng, đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Mỗi ngày có hơn 220 lao động thi công 3 ca để đảm bảo tiến độ, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Theo TS Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian qua các địa phương đã nỗ lực xây trường, mở lớp. Tính đến hết năm 2025, tỷ lệ phòng học xây mới và sửa chữa, cải tạo đạt khoảng 45% (2.565/5.910 phòng); trong đó xây mới 1.860 phòng, sửa chữa, cải tạo 705 phòng. Một số địa phương có tốc độ tăng dân số cao đang và sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án trường học nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ học. Cụ thể, xã Phú Giáo sẽ khởi công xây mới Trường THCS An Bình (vốn đầu tư trên 67 tỷ đồng) và Trường THCS Trần Hưng Đạo (vốn đầu tư 54 tỷ đồng); xã Phước Hòa khởi công dự án xây mới Trường Tiểu học Phước Hòa A (tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng). Tại xã Thái Mỹ, các dự án sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Thái Mỹ (25 tỷ đồng) và Trường Tiểu học Thái Mỹ (30 tỷ đồng) đang được triển khai. Ở bậc THPT, phường An Lạc sẽ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT An Lạc, với tổng mức đầu tư gần 238 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp khối nhà C, Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) cũng đã đạt khối lượng xây dựng 80%, có tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư. Công trình này là một phần trong kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện môi trường học tập tại Trường THPT Marie Curie, một trong những trường THPT có lịch sử hơn 100 năm của thành phố. Bên cạnh đó, dự án sửa chữa, cải tạo và xây mới Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp), có tổng mức đầu tư hơn 175 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, đã triển khai đạt 70% khối lượng xây dựng...

Theo ông Trần Văn Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hóc Môn, đón xuân mới, trên địa bàn 4 xã (Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh), nhiều công trình trường học đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như dự án nâng cấp, mở rộng Trường THCS Hóc Môn với 31 phòng học (tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng); xây mới Trường THCS Phan Công Hớn với 22 phòng học và các phòng chức năng (vốn đầu tư 70 tỷ đồng)... Các công trình được thiết kế hiện đại, góp phần nâng tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày.

QUANG HUY