Phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TPHCM

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TPHCM.

Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương tại TPHCM theo quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cùng các quy định của pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Nam Bình Dương.

Tin liên quan Bộ GD-ĐT yêu cầu bắt buộc dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương

LÂM NGUYÊN