Tái hiện tết truyền thống trong trường học

Sắc xuân đang rực rỡ trong khuôn viên nhiều trường học. Cùng đó, nhiều hoạt động như gói bánh chưng, thiết kế làng nghề truyền thống đã tạo thêm không khí vui tươi, hân hoan cho học sinh trước kỳ nghỉ tết.

Học gói bánh chưng, tìm hiểu làng nghề

Cuối tuần qua, 150 học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM) tham gia hoạt động gói bánh chưng ở sân trường. Các em phấn khích khi lần đầu tiên được tự tay đổ gạo vào khuôn, ép nhân và gói bánh. Mỗi công đoạn gói bánh đòi hỏi sự khéo léo, nhưng đều mang lại cho học sinh những trải nghiệm khó quên. Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, hoạt động gói bánh chưng giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền. Nhiều em còn mặc áo dài truyền thống, tôn thêm nét đẹp truyền thống.

Với cách làm khác, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) lan tỏa sắc xuân đến học sinh thông qua việc tạo dựng các làng nghề truyền thống. Từ cổng trường bước vào trong sân là không gian tái hiện làng tranh Đông Hồ - một trong các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những bức tranh mộc mạc được đặt xen kẽ với các câu đối chúc tết gợi nhắc cho học sinh không khí tết xưa, gửi gắm ước vọng no ấm, bình an. Còn ở góc trái sân trường tái hiện làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, một trong những làng nghề truyền thống có tuổi đời hơn 300 năm của TP Huế.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) tìm hiểu câu đối và tranh Đông Hồ

Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 6/4, Trường THCS Nguyễn Du, bày tỏ: “Từ trước đến nay em chỉ nhìn thấy tranh Đông Hồ qua sách báo, tivi. Đây là lần đầu tiên được trực tiếp xem, chạm tay vào các bức tranh giúp em hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc”.

Theo thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, việc tạo dựng các làng nghề truyền thống không chỉ là không gian trưng bày mà còn giúp học sinh trải nghiệm văn hóa, cảm nhận không khí tết truyền thống, qua đó nuôi dưỡng ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa đáng tự hào của dân tộc.

Tạo không gian vui tươi

Từ giữa tháng 1-2026, sân Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM) xuất hiện tiểu cảnh một đàn ngựa cao hơn 2m, làm từ khung sắt phủ rơm, xung quanh là những giỏ cúc mâm xôi vàng ươm đặt cạnh các bó tăm nhang nhiều màu sắc, giúp sân trường bừng sáng không khí tết. Bên cạnh đó, ở khu vực sân khấu lớn giữa sân trường, phông màn tết được dựng bằng rất nhiều dây lồng đèn trang trí nhiều màu sắc rực rỡ, tạo không khí vui tươi cho tập thể thầy và trò.

Trong hai tuần qua, khu vực đàn ngựa và sân khấu lớn trở thành “điểm hẹn” lý tưởng cho học sinh các khối lớp đến chụp hình, lưu giữ những bộ ảnh đẹp chào xuân. Đại diện nhà trường cho biết, tết không chỉ mang ý nghĩa văn hóa truyền thống mà còn là kỳ nghỉ mang ý nghĩa đặc biệt nhất trong năm học. Các thầy, cô muốn tạo không khí vui tươi, giúp học sinh thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau chia sẻ những dự định, kế hoạch vui chơi cùng gia đình trước khi các em bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong năm học.

Cũng với mong muốn tạo không khí vui tươi cho học sinh, các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động như: hội diễn văn nghệ mừng xuân, hội xuân với các trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, viết thư pháp, nặn tò he… Trong khuôn viên lớp học, học sinh được tham gia các hoạt động trang trí phòng học, trưng bày cây mai, cây đào, viết câu đối để tạo không khí vui tươi trong những ngày học cuối năm.

Quá trình tổ chức hoạt động mừng xuân, các trường học đều chú ý dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ, cũng như an ninh trật tự trước cổng trường.

THU TÂM