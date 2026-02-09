Đưa phòng cháy chữa cháy vào giáo dục

Liên tục xảy ra những vụ cháy, nổ tại một số địa phương gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đặc biệt tại khu dân cư, cơ sở sản xuất.

Thực tiễn cho thấy, không ít vụ việc bắt nguồn từ người dân còn thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý ban đầu, tâm lý hoảng loạn khi sự cố xảy ra. Trong bối cảnh đó, việc đưa PCCC vào giáo dục không còn là khuyến nghị, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngày 31-1-2026, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 02-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong tình hình mới. Một điểm nhấn quan trọng của chỉ thị là yêu cầu tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, coi đây là giải pháp căn cơ, lâu dài để phòng ngừa rủi ro.

Thực tế hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 47-CT/TW và 5 năm thực hiện Kết luận 02-KL/TW cho thấy, dù công tác PCCC đã đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp. Một nguyên nhân đáng lưu ý là kỹ năng tự bảo vệ, thoát hiểm an toàn của người dân còn hạn chế. Không ít trường hợp thương vong xảy ra do xử trí sai tình huống, thiếu hiểu biết về thoát nạn, sử dụng thiết bị chữa cháy ban đầu.

Đưa PCCC vào giáo dục vì vậy cần được thực hiện theo hướng thực chất, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Các trường học cần tổ chức diễn tập định kỳ, hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ cháy nổ, cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong không gian kín, xử lý khi có khói độc, điện chập, cháy thiết bị điện. Những bài học này sẽ theo các em suốt đời, trở thành “kỹ năng sinh tồn” trong đời sống đô thị hiện đại.

Chỉ thị 02-CT/TW cũng nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng PCCC chuyên trách, đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục PCCC. Đây là cơ sở để đổi mới cách dạy, cách học: từ mô hình trực quan, mô phỏng tình huống đến xây dựng dữ liệu, học liệu số về an toàn cháy nổ.

Phòng cháy hơn chữa cháy. Khi PCCC được đưa vào giáo dục một cách bài bản, thường xuyên, đó không chỉ là thực hiện một chỉ thị của Đảng, mà còn là đầu tư cho an toàn tính mạng con người, cho sự phát triển bền vững của xã hội. Bắt đầu từ lớp học, ý thức PCCC sẽ lan tỏa ra gia đình, khu dân cư, góp phần giảm thiểu thiệt hại, giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

AN BÌNH