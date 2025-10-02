Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 2-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập; đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, bộ, ban, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự sự kiện ngày 2-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự sự kiện có 750 đại biểu, trong đó có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tập thể, cá nhân, gương phụ nữ điển hình tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

﻿ Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho những thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất đến Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V đã diễn ra với chủ đề: "Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng nước Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng". Về dự đại hội có 340 đại biểu chính thức, đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam và các tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định tặng bằng khen cho 81 tập thể và 255 cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, trong đó có 15 đại biểu đến từ lực lượng vũ trang, 2 đại biểu là nữ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 1 đại biểu nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng đã tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Theo đó, Hội LHPN các cấp đã thực hiện hơn 20.400 công trình, phần việc, gồm xây mới và sửa chữa các mái ấm tình thương trị giá gần 267 tỷ đồng. Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã xét chọn và tặng bằng khen cho 95 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 cho 15 tập thể và cá nhân. Đây là những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh quốc phòng… Những thành tựu trong nghiên cứu, lao động, sáng tạo của các chị mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội, có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.

BÍCH QUYÊN