Hội Người mù Việt Nam không ngừng đổi mới, chăm sóc hiệu quả cho hội viên

Sáng 10-3, tại TPHCM, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, khóa X, đồng thời, tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Cải cách hành chính” giai đoạn 2016-2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm qua, Cuộc vận động “Cải cách hành chính” được các cấp hội triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phục vụ hội viên.

IMG_2473.jpg
Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM HUYỀN

Ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh trong hoạt động của Hội. Trong 10 năm qua, Hội đã tổ chức 295 lớp tập huấn tin học cho 2.507 lượt hội viên.

Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu cho biết, nhờ cải cách hành chính gắn với đổi mới phương thức hoạt động, nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế cho hội viên được triển khai hiệu quả. Hiện tổng nguồn vốn do Hội quản lý đạt trên 53 tỷ đồng, hỗ trợ 1.401 dự án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động là người mù và người khuyết tật.

Hội hiện có 272 cơ sở sản xuất tập trung và 121 tổ, nhóm, thu hút hơn 4.000 lao động tham gia, với tổng doanh thu trong 10 năm đạt trên 1.315 tỷ đồng.

Song song đó, Hội đã vận động nguồn lực xây mới và sửa chữa hơn 200 căn nhà cho hội viên; triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, giúp hàng ngàn hội viên cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm từ 22,5% xuống còn 10,25%.

Trong 10 năm qua, Hội đã in và phát hành 1.415 đầu sách chữ nổi Braille với hơn 113 bộ sách giáo khoa; tổ chức 485 lớp xóa mù chữ cho 3.702 lượt hội viên và 532 lớp tiền hòa nhập cho hơn 3.060 trẻ em khiếm thị.

KIM HUYỀN

