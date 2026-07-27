Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo TPHCM và Quân khu 7 dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sáng 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).



Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

Tại Nghĩa trang TPHCM, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

Đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để tưởng nhớ công ơn những người đã cống hiến cả cuộc đời mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; trong giờ khắc thiêng liêng này, với niềm tự hào, niềm tin sắc son về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đoàn đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các đồng chí.

VĂN MINH