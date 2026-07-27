Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản triệu tập Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 3-8 và dự kiến bế mạc ngày 24-8, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 3 đến 13-8; đợt 2 từ ngày 19 đến 24-8.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật; quyết định 5 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và xem xét các nội dung khác nếu có.

Một số nội dung dự kiến trình Quốc hội đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 4, gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Phát triển đô thị...

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội nhiều dự án luật, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

ANH PHƯƠNG