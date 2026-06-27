Sức sống cơ sở

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” giáo dục truyền thống cho thiếu nhi

SGGPO

Sáng 27-6, Ban Chỉ đạo hè xã Long Hải (TPHCM) tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè năm 2026 với chủ đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

21 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Long Hải tham gia hội thi
21 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Long Hải tham gia hội thi

Hội thi thu hút 21 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Các đội trải qua hai phần thi gồm giới thiệu đội và kể chuyện.

Với lối kể chuyện hồn nhiên, kết hợp minh họa sinh động, đạo cụ và âm nhạc, các đội đã tái hiện nhiều câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ như: “Hai bàn tay”, “Búp sen xanh”, “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”, “Bác chỉ muốn chúng cháu học hành”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Giữ lời hứa”… Nhiều phần thi gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả nhờ cách thể hiện sáng tạo, truyền cảm.

z7981297349192_68c930558a8c4cacddd1581f11f83184.jpg
Các em thiếu nhi kể chuyện kết hợp minh họa sinh động

Hội thi không chỉ là hoạt động văn hóa trong dịp hè mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sự tự tin trước đám đông cho học sinh. Thông qua những câu chuyện về Bác Hồ, các em hiểu hơn về tình yêu thương của Người dành cho thiếu niên, nhi đồng, từ đó có thêm động lực học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải kể chuyện về Bác kỹ năng thuyết trình sự tự tin trước đám đông học sinh kể chuyện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn