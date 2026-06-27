Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” giáo dục truyền thống cho thiếu nhi

Sáng 27-6, Ban Chỉ đạo hè xã Long Hải (TPHCM) tổ chức Hội thi kể chuyện sách hè năm 2026 với chủ đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

21 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Long Hải tham gia hội thi

Hội thi thu hút 21 đội đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Các đội trải qua hai phần thi gồm giới thiệu đội và kể chuyện.

Với lối kể chuyện hồn nhiên, kết hợp minh họa sinh động, đạo cụ và âm nhạc, các đội đã tái hiện nhiều câu chuyện ý nghĩa về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ như: “Hai bàn tay”, “Búp sen xanh”, “Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng”, “Bác chỉ muốn chúng cháu học hành”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Giữ lời hứa”… Nhiều phần thi gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả nhờ cách thể hiện sáng tạo, truyền cảm.

Các em thiếu nhi kể chuyện kết hợp minh họa sinh động

Hội thi không chỉ là hoạt động văn hóa trong dịp hè mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình, sự tự tin trước đám đông cho học sinh. Thông qua những câu chuyện về Bác Hồ, các em hiểu hơn về tình yêu thương của Người dành cho thiếu niên, nhi đồng, từ đó có thêm động lực học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

THÀNH HUY