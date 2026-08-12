Phản ứng nhanh với tin giả từ cơ sở

Nhiều phường, xã tại TPHCM đã chủ động xây dựng thế trận thông tin ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý những nội dung sai sự thật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phản ứng ngay khi thông tin xuất hiện

Sau nhiều năm ở chung cư, bà Nguyễn Thị Ly (ngụ phường Linh Xuân) dự định tìm mua đất để xây nhà. Trên mạng xã hội, thấy thông tin rao bán 46 nền đất phía sau Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức kèm sơ đồ phân lô và hình ảnh khá chi tiết, bà Ly lưu lại rồi nhờ con trai tìm hiểu.

Vài giờ sau, người con cho biết UBND phường Tam Bình đã có thông báo: khu đất không đủ điều kiện phân lô, chuyển nhượng. “May là địa phương lên tiếng sớm. Nếu không có thông tin chính thức, tôi vẫn nghĩ khu đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng như người ta rao bán và có thể tiếp tục tìm hiểu, thậm chí tính chuyện mua. Biết được sự việc, tôi dừng lại kịp thời”, bà Ly chia sẻ.

Công an phường Tân Tạo, TPHCM làm việc với người đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

﻿ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG TÂN TẠO

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền thông tin, khu đất trên thuộc các thửa 970 và 971, tờ bản đồ số 143. Tại thời điểm kiểm tra, phường chưa chấp thuận xây dựng các tuyến đường theo bản vẽ, chưa có cơ sở xác nhận khu đất đã được cấp phép xây dựng hạ tầng, phân lô hoặc đủ điều kiện chuyển nhượng như nội dung quảng cáo. UBND phường Tam Bình khuyến cáo người dân liên hệ cơ quan chuyên môn để kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung chưa được xác thực và kiểm tra tình trạng pháp lý khu đất trước khi giao dịch.

Theo ông Nguyễn Minh Điền, do thông tin sai sự thật trên mạng xã hội lan truyền nhanh, phường vừa tiếp nhận phản ánh của người dân, vừa chủ động theo dõi những vấn đề liên quan địa bàn để kịp thời xác minh, cung cấp thông tin chính thống. Khi phát hiện thông tin sai sự thật, ngay trong ngày, các phòng, ban chức năng của phường sẽ kiểm tra, xác minh; Công an phường phối hợp làm rõ nếu có dấu hiệu vi phạm.

Với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, phường yêu cầu cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu và đưa ra thông tin chính thức. Sau khi có kết quả, phường thông tin trên Facebook, Zalo OA, website và chuyển đến bí thư chi bộ, trưởng khu phố, Ban Công tác Mặt trận để thông tin đến người dân.

Xử lý khi thông tin đã lan truyền

Tại phường Tân Tạo, Ban Xây dựng Đảng phối hợp Công an phường cùng các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, cộng tác viên dư luận xã hội và lực lượng chính trị nòng cốt thường xuyên theo dõi các nhóm Zalo, Facebook để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh. Khi có dấu hiệu thông tin sai sự thật, Công an phường phối hợp Ban Xây dựng Đảng xác minh nội dung, chủ thể đăng tải.

Sau khi xác minh, Công an phường phối hợp Ban Xây dựng Đảng thông báo rõ thông tin sai sự thật và yêu cầu người đăng gỡ bỏ nội dung vi phạm. Kết quả xác minh, xử lý được đăng tải trên các kênh thông tin chính thống của phường. Chẳng hạn, mới đây bà Đ.T.X. đăng thông tin sai sự thật về chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 là một ví dụ.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà X tự nguyện gỡ nội dung, đính chính thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Bà Đ.T.X. sau đó bị Công an phường xử phạt 12,5 triệu đồng. Thông tin về kết quả xử lý vụ việc được đăng tải rộng rãi, trong đó chỉ riêng trên fanpage “Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh” thu hút gần 77.000 lượt xem và tương tác.

“Địa phương xác minh, xử lý rất nhanh và kịp thời thông tin lại qua các kênh Zalo, fanpage, về đến tận khu phố nên chúng tôi nắm được thông tin sớm, không hiểu sai chủ trương”, ông Nguyễn Mạnh Tiến, ngụ khu phố 6, phường Tân Tạo, nói.

Tại phường Bến Thành, fanpage “Cột Cờ Thủ Ngữ” cũng được sử dụng để làm rõ những thông tin người dân quan tâm. Khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin khiến một số phụ huynh hiểu nhầm Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình có liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn học đường đang được phản ánh, Đảng ủy phường chỉ đạo nhà trường xác minh. Kết quả cho thấy trường không ký hợp đồng, không có mối liên hệ với đơn vị này và thông tin xác minh được đăng tải để làm rõ sự việc.

Bà Bùi Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành, cho biết, các bài viết phản hồi được thực hiện ngắn gọn, nêu rõ căn cứ để người dân dễ hiểu; sau đó được chia sẻ trên các trang mạng xã hội của đơn vị và nhóm Zalo của tổ chức Đảng, khu phố.

* Thượng tá ĐOÀN MINH HÒA, Phó trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Công an TPHCM: Phản bác phải nhanh, có căn cứ Đấu tranh với thông tin sai sự thật trên không gian mạng phải được thực hiện ngay từ cơ sở. Vì vậy, các đơn vị an ninh nội bộ, an ninh mạng phải thường xuyên tiếp nhận nguồn tin từ công an địa phương và các cơ quan, ban, ngành để xử lý sớm. Khi phản bác, thông tin đưa ra phải chính xác, kịp thời, làm rõ bản chất vấn đề. Việc xử lý cụ thể từng trường hợp cũng là cách tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả trên không gian mạng.

THU HƯỜNG