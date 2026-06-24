Hôm nay, 24-6, cao điểm nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi trên 40 độ C

Ngày 24-6 được dự báo là cao điểm của đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi trên 40 độ. Hà Nội oi bức và nắng nóng từ sáng sớm, bầu trời hầu như không có mây.

Bầu trời Hà Nội ngày nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 24-6, Hà Nội có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Hà Nội và nhiều nơi hầu như không có mây. Ảnh chụp lại màn hình theo dõi mây vệ tinh Z.E lúc 7 giờ ngày 24-6

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, không chỉ Hà Nội mà khu vực đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực ven biển Nam Trung bộ cũng sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Ngày 24-6 là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này.

Nhiệt độ mà cơ quan khí tượng công bố là số liệu đo trong các lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí 10 độ C tùy từng bề mặt hấp thụ nhiệt.

Tại Bắc bộ, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên, nhiều địa phương tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có khả năng xảy ra mưa dông, cục bộ có nơi mưa trên 70mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ nắng nóng ban ngày, nhiệt độ phổ biến 31-35 độ C. Chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 26-6, nắng nóng tại Bắc bộ có khả năng dịu dần. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng có thể còn kéo dài nhiều ngày tiếp theo.

Khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nguồn: CỤC QLĐĐ VÀ PCTT

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cùng chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời từ 11 giờ - 16 giờ hôm nay để giảm nguy cơ say nắng, say nóng; đồng thời bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe khi phải làm việc ngoài trời. Đối với sản xuất nông nghiệp, người dân cần bảo vệ cây trồng và vật nuôi, cung cấp đủ nước và điện làm mát.

PHÚC VĂN