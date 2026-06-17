Home Credit Việt Nam ký cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và kinh doanh bền vững

Sau hơn một thập kỷ triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới trong nội bộ doanh nghiệp và cộng đồng, Home Credit Việt Nam vừa chính thức ký cam kết thực hiện Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs). Đây là bước tiến mới trong hành trình đưa những nỗ lực này trở thành cam kết minh bạch, có thể đo lường và đánh giá hiệu quả.

Ngày 28/5, trong khuôn khổ Diễn đàn “Cân bằng cán cân trong kinh doanh: Từ Chính sách tới Thực tiễn” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tổ chức tại TPHCM, Home Credit Việt Nam đã cùng 9 doanh nghiệp khác ký cam kết thực hiện WEPs. Cam kết này khẳng định quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng.

Như vậy, đến nay đã có 257 doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia WEPs, trong số tổng cộng hơn 3.000 đơn vị khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương ký cam kết. Sáng kiến do UN Women khởi xướng là khung hành động cụ thể với 7 nguyên tắc cốt lõi để doanh nghiệp chuyển hóa các cam kết thành những mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường và đánh giá.

Trong đó, các doanh nghiệp tham gia cam kết lãnh đạo cấp cao sẽ tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới; đảm bảo đối xử công bằng trong môi trường làm việc; bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho toàn bộ người lao động; tạo điều kiện học tập, đào tạo và phát triển sự nghiệp cho phụ nữ; lồng ghép bình đẳng giới vào hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và truyền thông; đồng thời vận động và tham gia các sáng kiến cộng đồng vì bình đẳng; cũng như công khai đo lường và báo cáo tiến độ về bình đẳng giới.

Bà Vũ Trà My - Trưởng Phòng Phát triển Bền vững Cấp cao Home Credit Việt Nam (thứ 7 tính từ bên phải vào), cùng 9 doanh nghiệp khác chính thức ký cam kết thực hiện Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ

Đối với Home Credit Việt Nam, việc tham gia WEPs có thể xem là bước tiến tiếp theo sau nhiều chương trình và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới đã được triển khai bền bỉ suốt nhiều năm qua.

Theo số liệu ghi nhận năm 2024, nữ giới chiếm hơn 60% lực lượng lao động tại Home Credit. Trong đó, tỷ lệ phụ nữ ở các vị trí quản lý đạt 40,7%, cho thấy vai trò ngày càng lớn của nữ giới trong bộ máy doanh nghiệp. Đến nay, doanh nghiệp không ghi nhận bất cứ khiếu nại nào liên quan đến bất bình đẳng.

Với định hướng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI), Home Credit duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi phân biệt đối xử liên quan đến giới tính, đồng thời chủ động xây dựng quy trình tuyển dụng và trao cơ hội thăng tiến không có yếu tố định kiến giới.

Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng ươm mầm nhân tài nữ bằng cách đưa ra lộ trình phát triển sự nghiệp và tạo điều kiện cho những nhân sự có tiềm năng đảm nhận vị trí then chốt, bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho các chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo cấp cao.

Song song đó, công ty cũng phát triển các hoạt động đào tạo và gắn kết nhằm nâng cao mức độ hiểu biết về bình đẳng giới và DEI cho nhân viên ở mọi cấp bậc, cũng như mở rộng các chính sách chăm sóc con cái và gia đình cho cả lao động nam, thể hiện quan điểm đây là trách nhiệm chung, không phân biệt giới tính.

Xuyên suốt quá trình hoạt động kinh doanh, Home Credit Việt Nam luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI)

Không chỉ tập trung vào môi trường làm việc nội bộ, Home Credit còn mở rộng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ yếu thế trong cộng đồng thông qua dự án Home for Life được triển khai từ năm 2014, với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ làm chủ cuộc sống. Tính trong 4 năm gần nhất, sáng kiến này đã giúp hơn 300 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn đáng tin cậy để phát triển sinh kế, góp phần tạo nền tảng kinh tế vững chắc hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Bên cạnh trực tiếp hỗ trợ nguồn vốn, Home Credit cũng định kỳ tổ chức các hội thảo đào tạo kỹ năng tài chính và sinh kế, đồng thời từ năm 2025 ra mắt Cẩm nang Quản lý Tài chính dành cho Phụ nữ. Các hoạt động này đến nay đã tiếp cận hơn 1.900 phụ nữ, giúp họ tự tin hơn trong việc quản lý chi tiêu và đưa ra các quyết định tài chính độc lập.

Home Credit đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế và nâng cao hiểu biết tài chính, thông qua dự án Home for Life được triển khai từ năm 2014.

Ông Jakub Kudrna, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam, khẳng định: “Thúc đẩy bình đẳng giới là chìa khóa giúp chúng tôi triển khai chiến lược doanh nghiệp và đạt được sự bền vững trong tương lai. Việc chính thức tham gia WEPs sẽ là kim chỉ nam để chúng tôi tiếp tục thực hành kinh doanh bao trùm, có trách nhiệm. Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ hội phát triển công bằng cho phụ nữ, cả trong môi trường làm việc lẫn cộng đồng, qua đó góp phần giảm bất bình đẳng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội”.

Hoàng Anh