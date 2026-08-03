Gia Lai tăng tốc giải ngân, nhiều đơn vị vượt KPI

Đến cuối tháng 7-2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 9.322 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 33,93% kế hoạch Thủ tướng giao, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có kết quả giải ngân tích cực của cả nước.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh hơn 30.043 tỷ đồng, gồm 14.780 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 15.262 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Trong đó, 9.100 tỷ đồng bố trí cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đến ngày 30-7, tỉnh đã giải ngân hơn 9.322 tỷ đồng, đạt 33,93% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 31,03% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

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Kết quả giải ngân ghi nhận nhiều điểm sáng. Có 10 chủ đầu tư cấp tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân trên 60%. Ở cấp cơ sở, 32 xã, phường giải ngân từ 60% trở lên. Trong đó, các xã Ia Ly, Ia Chía và Ia Krêl đều đạt trên 90%.

Song song với giải ngân đầu tư công, thu ngân sách từ đất cũng đạt kết quả tích cực. Đến ngày 29-7, thu tiền sử dụng đất đạt 4.971 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 3.045 tỷ đồng, vượt 52,2% dự toán. Riêng tiền thuê đất trả một lần đạt 2.853 tỷ đồng, bằng 163% dự toán.

Vừa qua, tại cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công và đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng tốc giải ngân, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh giao Sở Tài chính tham mưu điều chuyển vốn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị giải ngân thấp, nhất là đơn vị có nguy cơ không đạt KPI. Đồng thời, hỗ trợ tháo gỡ thủ tục, đề xuất khen thưởng các đơn vị hoàn thành vượt KPI...

NGỌC OAI