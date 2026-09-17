Xã hội

Hơn 10.600 người tại Hà Nội bị ảnh hưởng do mưa lũ

SGGPO

Nước lũ trên một số sông ở ngoại thành Hà Nội đang lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do mưa, ngập.

Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai TP Hà Nội gửi Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, đến chiều 17-9, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 2.389 hộ với 10.625 người trên địa bàn.

Hệ thống đê, bờ bao bị ngập, tràn với tổng chiều dài hơn 7,4km; tổng chiều dài các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do ngập là hơn 18,8km.

IMG_1714.jpeg
Nước ngập ở xã Mỹ Đức (TP Hà Nội), ngày 17-9

Hiện nay, mực nước một số sông trên địa bàn Hà Nội (chủ yếu ở phía Tây và Nam) đang ở mức cao. Trong đó, sông Tích ở mức báo động III tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy ở mức báo động II tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ ở mức báo động II tại trạm Đồng Quan; sông Mỹ Hà ở mức báo động I tại trạm Hòa Lạc.

IMG_1706.jpeg
Nước sông Mỹ Hà dâng cao gây ngập khu dân cư ven sông ở xã Hồng Sơn (TP Hà Nội). Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong khi đó, mực nước các sông Đà, sông Hồng và sông Đuống qua Hà Nội vẫn thấp hơn so với báo động I. Ở phía Bắc TP Hà Nội, sông Cầu và sông Cà Lồ cũng đang dưới báo động I.

Hà Nội đã huy động 2.292 lượt người, 87 lượt phương tiện và 1.606 loại vật tư, dụng cụ phục vụ ứng phó mưa lũ.

Để tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vận hành 20/20 máy tại trạm bơm Yên Sở, 4/4 máy tại trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì, 4/4 máy tại trạm bơm Cổ Nhuế... Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, hệ thống thủy lợi đang vận hành 247 trạm với 1.100 máy bơm, tổng công suất tương ứng trên 3,6 triệu m³/giờ để tiêu thoát nước ngập.

IMG_1697.jpeg
Mưa ngập khu vực nội thành Hà Nội, trưa 17-9. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
IMG_1708.jpeg
IMG_1711.jpeg
Tin liên quan
PHÚC VĂN

Từ khóa

mưa lũ ngập Hà Nội ảnh hưởng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn