Hơn 10.600 người tại Hà Nội bị ảnh hưởng do mưa lũ

Nước lũ trên một số sông ở ngoại thành Hà Nội đang lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng do mưa, ngập.

Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai TP Hà Nội gửi Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, đến chiều 17-9, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 2.389 hộ với 10.625 người trên địa bàn.

Hệ thống đê, bờ bao bị ngập, tràn với tổng chiều dài hơn 7,4km; tổng chiều dài các tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do ngập là hơn 18,8km.

Nước ngập ở xã Mỹ Đức (TP Hà Nội), ngày 17-9

Hiện nay, mực nước một số sông trên địa bàn Hà Nội (chủ yếu ở phía Tây và Nam) đang ở mức cao. Trong đó, sông Tích ở mức báo động III tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy ở mức báo động II tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ ở mức báo động II tại trạm Đồng Quan; sông Mỹ Hà ở mức báo động I tại trạm Hòa Lạc.

Nước sông Mỹ Hà dâng cao gây ngập khu dân cư ven sông ở xã Hồng Sơn (TP Hà Nội). Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong khi đó, mực nước các sông Đà, sông Hồng và sông Đuống qua Hà Nội vẫn thấp hơn so với báo động I. Ở phía Bắc TP Hà Nội, sông Cầu và sông Cà Lồ cũng đang dưới báo động I.

Hà Nội đã huy động 2.292 lượt người, 87 lượt phương tiện và 1.606 loại vật tư, dụng cụ phục vụ ứng phó mưa lũ.

Để tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vận hành 20/20 máy tại trạm bơm Yên Sở, 4/4 máy tại trạm bơm Bắc Thăng Long - Vân Trì, 4/4 máy tại trạm bơm Cổ Nhuế... Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, hệ thống thủy lợi đang vận hành 247 trạm với 1.100 máy bơm, tổng công suất tương ứng trên 3,6 triệu m³/giờ để tiêu thoát nước ngập.

Mưa ngập khu vực nội thành Hà Nội, trưa 17-9. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

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