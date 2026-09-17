Tàu KN-290 khởi hành đưa “Trăng thu Biên cương” đến Côn Đảo

Chiều 17-9, tàu KN-290 rời Cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đưa đoàn công tác đến đặc khu Côn Đảo (TPHCM), bắt đầu hành trình “Trăng thu biên cương” năm 2026. Chuyến đi mang theo tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến thiếu nhi, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo tiền tiêu.

Từ ngày 17 đến 19-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu Biên cương” tại Đặc khu Côn Đảo.

Tàu KN-290 chở đoàn công tác

Tại Côn Đảo, chương trình có sự tham dự của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; lãnh đạo TPHCM và các đơn vị đồng hành.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu tại hội nghị quán triệt, phổ biến kế hoạch chương trình

Chiều 17-9, phát biểu tại Hội nghị quán triệt, phổ biến kế hoạch tổ chức các hoạt động của chương trình, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết từ đầu năm đến nay, Vùng đã phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức 2 chuyến công tác, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại đặc khu Côn Đảo.

Đặc biệt, “Trăng thu Biên cương” năm nay sẽ mang đến một mùa trung thu ấm áp, nghĩa tình đến với trẻ em nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Sau hội nghị, tàu KN-290 rời Cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khởi đầu hải trình đến đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị quán triệt, phổ biến kế hoạch chương trình

Theo kế hoạch, tại Côn Đảo, chương trình diễn ra các hoạt động chính gồm: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ Côn Đảo, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; Trao hỗ trợ công trình thiết thực tại Trạm Ra-đa 590, Trạm Ra-đa 32, Trung đoàn Hỗn hợp 39, lực lượng Quân sự Đặc khu và Biên phòng Côn Đảo.

Đoàn đại biểu trên tàu KN-290 chuẩn bị rời Cảng Hải đội 301

Cũng tại chương trình, các lực lượng tiến hành tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển và phòng, chống khai thác IUU, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đoàn cũng tham gia khánh thành công trình Khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33 (trị giá 1 tỷ đồng) góp phần cải thiện điều kiện tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần và đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Điểm nhấn của hành trình là Đêm hội “Trăng thu Biên cương” tối 18-9, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu và trao quà cho thiếu nhi Côn Đảo. TPHCM dành 200 triệu đồng chăm lo trẻ em dịp Trung thu, gồm quà tặng cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 22 mô hình đèn lồng Trung thu lớn phục vụ đêm hội; hỗ trợ học tập cho 20 học sinh.

Đoàn TPHCM cũng trao kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại các đơn vị trên địa bàn; trao quà đến cấp ủy, chính quyền đặc khu Côn Đảo. Tổng kinh phí thành phố dành cho Côn Đảo trong dịp này hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, TPHCM phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao các phần quà tại Đêm hội “Trăng thu Biên cương” với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Tàu KN-290 chở đoàn công tác trên hải trình di chuyển đi Côn Đảo

Hành trình đến Côn Đảo là chặng tiếp theo của chương trình “Trăng thu Biên cương” năm 2026. Trước đó, từ ngày 11 đến 13-9, chương trình đã đến với xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa.

MẠNH THẮNG