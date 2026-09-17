Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ chiều 18-9, mưa ở Bắc bộ có khả năng giảm. Vùng mưa có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, từ Nghệ An đến TP Huế. Trong khi đó, mây dông phát triển ở TPHCM và lan rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 17 đến ngày 18-9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Từ đêm 18-9, mưa lớn tại Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Tại Nghệ An, mưa lớn vẫn còn.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiều Phú (TP Hà Nội) thăm hỏi các hộ dân bị ngập, ngày 17-9

Trong đêm 18 và ngày 19-9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khoảng đêm 19 đến ngày 20-9, mưa thu hẹp về khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phường An Khánh (Hà Nội) đặt biển báo hạn chế lưu thông qua tuyến đường bị ngập. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu, sáng 17-9. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại Bắc bộ, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía Tây, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có mưa từ chiều tối 17 đến sáng 18-9. Các khu vực gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên có lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Các khu vực khác ở Bắc bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu sau mưa lớn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG



Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, chiều 17-9, mây dông phát triển ở khu vực TPHCM và lan rộng. Trong 3 ngày tới, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng. Lượng mưa phổ biến 5-50mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8. Bản đồ phân tích trường gió và độ cao sóng trên Biển Đông ngày 17-9. Nguồn: Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ Trên vùng biển phía Nam, mưa rào và dông xuất hiện từng cơn. Khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Tây Nam cấp 3-4, độ cao sóng 0,25-1,5m.

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