Hơn 200 nữ công nhân được tầm soát ung thư miễn phí

Ngày 23-8, tại Công ty TNHH Sơn Tùng (phường Linh Xuân), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp cùng Phòng khám Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số TPHCM) tổ chức chương trình “Vì sức khỏe người lao động” lần 2 - năm 2025.

Nữ công nhân điền thông tin để được kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư tại chương trình

Tại chương trình, hơn 200 nữ công nhân được khám, tư vấn sức khỏe, siêu âm, tầm soát ung thư và truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mỗi suất khám trị giá từ 500.000 - 700.000 đồng, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, mỗi nữ công nhân còn nhận một phần quà gồm hiện vật và tiền mặt trị giá 250.000 đồng. Tổng kinh phí chương trình hơn 140 triệu đồng.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn TPHCM đối với đời sống đoàn viên, người lao động.

Nữ công nhân được tư vấn, truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan cho biết, chương trình nhằm giúp người lao động phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn, từ đó có hướng điều trị phù hợp, hạn chế biến chứng. Bà cũng kêu gọi các cấp công đoàn chủ động phối hợp doanh nghiệp và cơ sở y tế để mở rộng hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ cho công nhân.

Bà Kim Loan khuyến khích người lao động xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể chất và chủ động chăm sóc bản thân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

HỒNG HẢI