Sáng 6-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2025) và 58 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2025).

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM, nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước là tài sản vô giá được các thế hệ vun đắp qua nhiều thập kỷ.

Trên tinh thần đó, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, giáo dục và từ thiện xã hội.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, trong năm qua, Ban Công tác sinh viên Campuchia của hội đã vận động cán bộ, hội viên làm cha mẹ đỡ đầu cho hơn 50 sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Hội cũng tiếp tục ký kết hợp đồng tài trợ cho 12 sinh viên khó khăn với kinh phí 216 triệu đồng, đồng thời tổ chức đỡ đầu đợt 8 cho 32 lưu học sinh Campuchia, nâng tổng số hiện nay lên 55 em.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Chan Sorikan phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

ông Chan Sorikan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và luôn đồng hành trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ông cho biết thêm, Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Trung ương và các doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy kết nối thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 triệu USD thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ