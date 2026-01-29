Họp mặt kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Tối 29-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 – 18-1-2026) và mừng Xuân Bính Ngọ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM, nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp.

Trải qua 76 năm với nhiều biến động khu vực và thế giới, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vẫn không ngừng được củng cố, phát triển, trở thành quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, năm 2026, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị nhân dân hai nước; tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc và các tổ chức liên quan để thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập đánh giá cao vai trò của HUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam– Trung Quốc TPHCM trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Ông khẳng định, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới với mục tiêu xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”.

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM Đường Lập phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Tổng Lãnh sự Đường Lập bày tỏ tin tưởng trong năm 2026, các hoạt động đối ngoại nhân dân tại TPHCM sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.

Các đại biểu chụp ảnh cùng đội văn nghệ. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ