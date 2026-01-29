Họp mặt kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh Cuba

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM Trương Thị Hiền phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM, nhấn mạnh: quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, son sắt và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Tiến sĩ Trương Thị Hiền cho biết, trong nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM đã đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục truyền thống, nhân đạo – từ thiện. Đặc biệt, chương trình “Mặt trời không biên giới” vận động lắp đặt hệ thống điện Mặt trời cho các trường tiểu học tại Cuba là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Chương trình do HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM, phối hợp cùng Sở VH-TT, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Truyền hình TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu đáp từ, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do bao vây, cấm vận. Bà khẳng định nhân dân Cuba luôn kiên cường, không khuất phục trước thử thách và tin tưởng mối quan hệ đặc biệt Cuba – Việt Nam sẽ tiếp tục được các thế hệ trẻ hai nước gìn giữ, phát triển.

Tổng Lãnh sự Ariadne Feo Labrada đánh giá cao những nỗ lực của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM và HUFO trong việc triển khai chiến dịch “Mặt trời không biên giới” nhằm lắp đặt các hệ thống điện mặt trời cho các trường tiểu học tại Cuba.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh trao tặng Kỷ niệm chương cho Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada. Ảnh: THỤY VŨ

Cũng tại buổi họp mặt, bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Tổng Lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của bà đối với quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba trong suốt thời gian qua.

THỤY VŨ