Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Cuba

Cuba có nhiều cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thông báo về một số kết quả đạt được trong các cuộc gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam; khẳng định kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước được đánh dấu với cột mốc quan trọng là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào năm 2024 và chuyến thăm Việt Nam của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez năm 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch Quốc hội Cuba, các nội dung hợp tác giữa Cuba và Việt Nam đang được triển khai nhanh, hiệu quả, trong đó có dự án hỗ trợ Cuba đẩy mạnh sản xuất lúa gạo. Sau những kết quả hết sức tích cực như năng suất lúa trong vụ mùa đầu tiên rất cao, đạt gần 7 tấn/ha, Cuba đang khuyến khích nông dân áp dụng các mô hình sản xuất lúa gạo, trong đó có mô hình doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ về giống, vật tư nông nghiệp thiết yếu cho các hộ nông dân Cuba để người dân tự canh tác. Chủ tịch Quốc hội Cuba tin tưởng với kinh nghiệm sản xuất và giúp đỡ của Việt Nam, Cuba sẽ sớm có thể tự túc được lương thực.

Hiện đã có một số doanh nghiệp của Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp đến từ TPHCM, đầu tư ở Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết Chính phủ Cuba đã ban hành nhiều biện pháp, cơ chế đặc thù để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cuba mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên nhiều lĩnh vực từ y tế, nông nghiệp đến năng lượng, công nghệ sinh học trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Cuba chia sẻ một trong những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt là vấn đề thiếu điện và hiện chuyên gia hai nước đang tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Năm 2026, Cuba sẽ tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ IX. Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định hết sức coi trọng, mong muốn được tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngoài kinh nghiệm học hỏi được từ cấp Trung ương, Cuba muốn quan sát kết quả thực tế ở một địa phương như TPHCM. Đánh giá cao những thành tựu mà TPHCM đạt được, Chủ tịch Quốc hội Cuba hy vọng TPHCM sẽ có thêm những thỏa thuận kết nghĩa với nhiều địa phương của Cuba, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các địa phương với nhau.

Nhiều lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cảm ơn tình cảm Chủ tịch Quốc hội Cuba dành cho TPHCM. Đồng chí nhìn nhận những thách thức mà Cuba đang đối mặt rất giống những gì Việt Nam đã trải qua ở bốn thập niên trước. Với trăn trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chỉ có ý nghĩa khi lo được cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam đã nỗ lực đưa Việt Nam vượt qua những chặng đường nhiều chông gai để chăm lo cho cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn.

Đề cập đến các lĩnh vực cần ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Cuba về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân Cuba. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, Việt Nam, trong đó có TPHCM, sẽ hỗ trợ hết mình để người dân Cuba có thể trực tiếp sản xuất lúa gạo từ chính mảnh đất của mình; có được thu nhập, lợi nhuận từ lúa gạo để tiếp tục tái sản xuất.

Ngoài nông nghiệp, hợp tác về năng lượng cũng là lĩnh vực hai bên cần quan tâm thúc đẩy. Cảm ơn Chính phủ Cuba đã có những cơ chế ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn Chính phủ Cuba tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa, để qua đó thu hút được thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam và TPHCM tiếp tục đầu tư vào Cuba.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh chỉ khi các doanh nghiệp đang đầu tư hiện nay ở Cuba có sự phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi nhuận mới có thể thu hút thêm được đầu tư vào Cuba. Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng công nghệ sinh học sẽ là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm TPHCM, theo chương trình, ngày 3-10, Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ thăm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; làm việc với doanh nghiệp Việt Nam và gặp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM.

