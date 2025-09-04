Hợp tác nâng cao hiệu quả, vị thế ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Đại diện Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Mục đích của việc ký kết nhằm thiết lập hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai bên, đóng góp cho sự phát triển ngành giống lúa Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của thế giới, đóng góp nâng cao hiệu quả và vị thế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp đề xuất các quy định, chính sách của nhà nước liên quan đến nghiên cứu và ứng dụng giống lúa, sản xuất kinh doanh và quản lý chất lượng hạt giống lúa tạo điều kiện phát huy hiệu quả của giống lúa trong phát triển ngành lúa gạo. Đồng thời phối hợp thúc đẩy hợp tác công - tư trong phát triển, sử dụng quỹ gen giống lúa và nghiên cứu chọn tạo giống lúa, liên kết hợp tác nghiên cứu phát triển giống lúa và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hạt giống lúa.

Hai hiệp hội cũng thống nhất phối hợp thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị, tổ chức và giữa các hội viên của hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu tạo chọn giống lúa và đầu tư, sản xuất - chế biến, bảo quản, kiểm soát chất lượng và kinh doanh hạt giống lúa ở thị trường trong nước và xuất khẩu…

VĨNH TƯỜNG