TPHCM: 92% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đổi sang kê khai

Thuế TPHCM ký kết quy chế phối hợp với các UBND các xã phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM

Ngày 15-12, Thuế TPHCM tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu trong công tác quản lý thuế, trọng tâm là quản lý hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn TPHCM.

Theo Quy chế, cơ quan Thuế và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Hai bên đồng thời phối hợp triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán, tập trung vào việc liên thông, cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia lễ ký kết

Quy chế cũng quy định việc phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời cho cơ quan thuế các trường hợp bắt đầu kinh doanh, tạm ngừng, ngừng hoạt động, thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh, kinh doanh không đăng ký, kinh doanh sai phép hoặc ngoài địa điểm được cấp phép, nhằm bảo đảm dữ liệu giữa các cơ quan phản ánh đúng thực tế. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp trong cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và chuẩn hóa quy trình quản lý hộ kinh doanh; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, phường, đặc khu.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TPHCM, nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều chuyển biến nhanh chóng, công tác quản lý thuế đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính đồng bộ, hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Theo ông, chính quyền cơ sở – cụ thể là UBND các phường, xã, đặc khu – giữ vai trò rất quan trọng trong việc nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội, quản lý dân cư, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh trên địa bàn. Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương được xem là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, bảo đảm công bằng và minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trao đổi bên lề hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai, ngành thuế xác định ưu tiên hỗ trợ hộ kinh doanh. Định hướng chung là bước đầu chỉ nhắc nhở, hướng dẫn, chưa tiến hành xử lý theo các bước quy định. Theo ông, đây là giai đoạn chuyển đổi nên hộ kinh doanh còn nhiều lúng túng, đặc biệt ở khâu ghi chép sổ sách và xử lý hàng tồn kho, là hai nội dung khiến nhiều hộ lo ngại nhất. Ngành thuế đang triển khai các giải pháp để tháo gỡ, giúp hộ kinh doanh an tâm trong quá trình chuyển đổi. Về mức độ sẵn sàng, ông Nguyễn Văn Thành cho biết qua khảo sát, 99,7% phiếu khảo sát đã được thu về, cho thấy chủ trương đã được phổ biến và hộ kinh doanh đã nắm thông tin. Trong đó, có 92% hộ kinh doanh cho biết đã sẵn sàng chuyển đổi sang kê khai. Phần còn lại khoảng 8% sẽ tiếp tục được ngành thuế phối hợp với các sở, ngành, UBND xã, phường và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ từ nay đến hết năm, phấn đấu hoàn thành 100% theo lộ trình đề ra.

MAI HOA