Lâm Đồng xây dựng tầm nhìn mới phát triển cao nguyên Di Linh

Chiều 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”, dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20-12.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội thảo dự kiến thu hút khoảng 400 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp. Đáng chú ý, có khoảng 30 đại biểu đến từ các tập đoàn công nghệ và tư vấn hàng đầu thế giới như: Apple, Nvidia, Samsung, Siemens, Google, SoftBank, BCG, McKinsey…

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hội thảo nhằm xây dựng cơ sở khoa học và dữ liệu toàn diện về tiềm năng phát triển cao nguyên Di Linh, bao gồm các yếu tố về tự nhiên, môi trường, quy hoạch, hạ tầng, nông nghiệp, du lịch và kinh tế tri thức.

Từ các ý kiến chuyên gia, hội thảo sẽ đề xuất định hướng chiến lược và mô hình phát triển mang tính đột phá, với mục tiêu đưa Di Linh trở thành một trung tâm tri thức – khoa học – công nghệ – sức khỏe của khu vực, đồng thời là cực tăng trưởng mới, xanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025 – 2035.

Du khách trải nghiệm trên hồ Kala, cao nguyên Di Linh (thuộc xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội thảo cũng sẽ hình thành các khuyến nghị về chính sách, cơ chế đặc thù và mô hình quản trị hiện đại, nhằm thu hút đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Cao nguyên Di Linh nằm ở vị trí chiến lược, cách TPHCM khoảng 200km, kết nối thuận lợi qua cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, sân bay Liên Khương, sân bay Phan Thiết, và các trục giao thông lớn khác. Với độ cao trung bình trên 1.000m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa quanh năm (17–22°C), Di Linh sở hữu tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, y tế chất lượng cao và các ngành kinh tế xanh. Với vai trò là đầu mối liên kết vùng, Di Linh đang được định hướng trở thành trung tâm động lực mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.

ĐOÀN KIÊN