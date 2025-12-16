Phát triển nghề biển bền vững: Nuôi trồng thủy sản theo hướng sạch, an toàn

Sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, điều kiện tự nhiên thuận lợi, TPHCM đang phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ven biển theo hướng bền vững, an toàn. Qua đó, vừa tạo việc làm và ổn định sinh kế cho người dân vùng biển, vừa khai thác tối đa tiềm năng, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển của khu vực phía Nam.

Nhiều mô hình hiệu quả

Về xã An Thới Đông, nhắc tên ông Đặng Văn Út, hầu hết nông dân trong vùng đều biết. Gần 30 năm trước, khi người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đánh cá biển, thì ông Út nhận đất rừng ngập mặn để nuôi tôm sú.

Qua nhiều vụ nuôi thành công, ông Út trở thành “đại gia” nuôi tôm ở huyện Cần Giờ (trước đây). Sau khi mô hình nuôi tôm sú cho hiệu quả, ông Út tiếp tục thử nghiệm nuôi tôm thẻ và cũng trúng nhiều vụ liên tiếp.

Những năm gần đây, ông Út nhận thấy nghề nuôi trồng thủy sản ven biển có những thuận lợi nên tiếp tục mạnh dạn đầu tư nuôi cá dứa, cá chim vây vàng. “Với cá dứa, quá trình thả giống cho đến thời gian thu hoạch là 15 tháng. Giá cá dứa bán hơn 200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí và công lao động, mỗi vụ có lãi trên 5 tỷ đồng”, ông Đặng Văn Út chia sẻ.

Mô hình nuôi tôm thẻ tại Hợp tác xã Quyết Thắng (phường Long Hương, TPHCM) Ảnh: THÀNH HUY

Trong khi đó, tại vùng vịnh Gành Rái (xã Long Sơn), anh Trần Quốc Hùng đã gắn bó 9 năm với nghề nuôi thủy sản lồng bè vì diện tích mặt nước lớn, độ mặn phù hợp, lại ít gió bão. Nhờ nuôi cá lồng bè cho thu nhập khá đã giúp gia đình anh Hùng và khoảng 100 hộ dân khác trong xã có cuộc sống ổn định. Cùng với nuôi cá lồng bè, nhiều hộ tại xã Long Sơn còn nuôi hàu, tạo việc làm và cho thu nhập khá.

Bên cạnh những địa phương nói trên, nghề nuôi thủy sản cũng phát triển tại các khu vực ven biển TPHCM và đã hình thành nhiều vùng nuôi tập trung quy mô lớn như: nuôi tôm công nghiệp ở các xã Phước Hải, Hồ Tràm, Long Điền và phường Long Hương; nuôi cá lồng bè, hàu tại phường Tân Phước… Các vùng nuôi này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu.

Chú trọng an toàn, thân thiện môi trường

Cùng với phát triển các vùng nuôi tập trung, những năm qua, nghề nuôi thủy sản ven biển tại TPHCM hướng tới thân thiện môi trường, chú trọng an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chẳng hạn trước đây, nông dân nuôi hàu ở xã Long Sơn chủ yếu nuôi hàu bản địa (hàu đá) bằng con giống tự nhiên, phụ thuộc vào mùa vụ và điều kiện môi trường, nhưng nay đã chủ động chuyển sang nuôi hàu giống Thái Bình Dương bằng phương pháp mới. Đó là dùng vỏ hàu làm giá thể thay cho tấm fibro xi măng hoặc lốp xe cũ, vừa hạn chế gây ô nhiễm môi trường vừa cho năng suất cao.

Cụ thể như hộ ông Nguyễn Văn Nhất (xã Long Sơn) đã tiên phong nuôi hàu Thái Bình Dương theo phương pháp mới trên diện tích 1ha mặt nước, cho lợi nhuận ròng gần 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ ở quy mô hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng tham gia đầu tư nuôi trồng thủy sản sạch. Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú (xã Phước Hải) có dự án nuôi tôm công nghệ cao hàng đầu tại vùng ven biển với tổng diện tích khoảng 300ha, gồm 560 ao nuôi, 300 ao xử lý nước, 280 ao ương và 2 hồ chứa nước biển, 1 ao nước thải.

Công ty xây dựng ao nuôi tôm theo hình thức ao tròn nổi, khung thép, đáy lót bạt, sử dụng công nghệ sinh học với 3 vụ nuôi/năm. Quá trình nuôi và xử lý nước đều dùng vi sinh, không sử dụng kháng sinh, hóa chất, tiết kiệm điện, giúp giảm chi phí đầu vào.

Nuôi theo công nghệ sinh học đã giúp ao nuôi của doanh nghiệp tạo môi trường ổn định, tỷ lệ sống của tôm trên 85%. Sản lượng tôm của công ty đạt khoảng trên 1.000 tấn, đủ cung cấp nguyên liệu chế biến cho chính nhà máy của công ty, lợi nhuận đạt khoảng trên 30 tỷ đồng/năm.

Để phát triển nuôi thủy sản ven biển và khuyến khích mô hình sinh thái, sản phẩm sạch, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã. Theo ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, thời gian qua, các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đã nhận được nhiều hỗ trợ từ chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị để thúc đẩy phát triển những tiềm năng sẵn có của ngành thủy sản.

Nhờ vậy, người nuôi trồng thủy sản tại xã Cần Giờ được hưởng những ưu đãi về vốn vay, đầu tư khoa học - công nghệ hiện đại vào sản xuất và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Qua đó, vừa tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa xây dựng thương hiệu uy tín, gắn với cải thiện đời sống của người dân, xây dựng nông thôn mới.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM (Sở NN-MT), đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đạt 6.448ha, sản lượng thu hoạch trung bình trên 32.700 tấn/ năm. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 930ha; nước mặn và lợ hơn 5.500ha. Ông Tôn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, cho biết, nghề nuôi trồng thủy sản ven biển TPHCM đang dần khẳng định vị thế, không chỉ bảo đảm sinh kế cho người dân mà còn là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xanh của thành phố.

ĐỨC TRUNG - THÀNH HUY